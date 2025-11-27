Mila Pohl wird Stellvertretende PHAGO-Generalsekretärin

Wien (OTS) -

Der Verband der Österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO erweitert seine Spitze: Mag. Mila Pohl wird mit Anfang Dezember 2025 die Funktion der Stellvertretenden Generalsekretärin übernehmen. Gemeinsam mit Generalsekretärin Dr. Monika Vögele wird Pohl künftig die strategische Ausrichtung des Verbands mitgestalten.

Mila Pohl ist eine erfahrene Expertin an der Schnittstelle von Gesundheitspolitik, Recht und strategischer Entwicklung. Die bisherige Berufserfahrung der Juristin umfasst Krisen- und Risikomanagement, regulatorische Steuerung sowie die Begleitung zentraler und komplexer Reformvorhaben. Bis März 2025 war Pohl Kabinettschefin im Gesundheitsministerium unter Bundesminister a.D. Johannes Rauch und verantwortete unter anderem die politische Gesamtstrategie des Ressorts.

„ Die Versorgung mit Arzneimitteln steht vor großen Herausforderungen – von Lieferkettenrisiken über regulatorische Komplexität bis hin zu strukturellen Reformanforderungen “, betont Pohl. „ Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Monika Vögele jene strategischen Rahmenbedingungen mitzugestalten, die eine sichere, effiziente und krisenfeste Arzneimittelversorgung auch in Zukunft gewährleisten. PHAGO ist ein unverzichtbarer Stabilitätsanker. “

Monika Vögele ist überzeugt: „Mit Frau Pohl als ausgewiesene Kennerin der Gesundheitsbranche verdoppeln wir unsere Kraft zur Positionierung der unverzichtbaren Rolle der Arzneimittel-Vollgroßhändler.“

Der Verband der Österreichischen Pharmavollgroßhändler (PHAGO) ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittelvollgroßhandels. Als Rückgrat der nationalen Arzneimittelversorgung kümmert sich der Großhandel um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, die jeden Monat von der pharmazeutischen Industrie in die österreichischen Apotheken gebracht werden.