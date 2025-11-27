  • 27.11.2025, 10:00:42
  • /
  • OTS0049

Mila Pohl wird Stellvertretende PHAGO-Generalsekretärin

Erfahrene Juristin wechselt ab Dezember an die Spitze des Verbandes der Arzneimittel-Vollgroßhändler.

Mila Pohl ab Dezember Stellvertretende PHAGO-Generalsekretärin
Wien (OTS) - 

Der Verband der Österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO erweitert seine Spitze: Mag. Mila Pohl wird mit Anfang Dezember 2025 die Funktion der Stellvertretenden Generalsekretärin übernehmen. Gemeinsam mit Generalsekretärin Dr. Monika Vögele wird Pohl künftig die strategische Ausrichtung des Verbands mitgestalten.

Mila Pohl ist eine erfahrene Expertin an der Schnittstelle von Gesundheitspolitik, Recht und strategischer Entwicklung. Die bisherige Berufserfahrung der Juristin umfasst Krisen- und Risikomanagement, regulatorische Steuerung sowie die Begleitung zentraler und komplexer Reformvorhaben. Bis März 2025 war Pohl Kabinettschefin im Gesundheitsministerium unter Bundesminister a.D. Johannes Rauch und verantwortete unter anderem die politische Gesamtstrategie des Ressorts.

Die Versorgung mit Arzneimitteln steht vor großen Herausforderungen – von Lieferkettenrisiken über regulatorische Komplexität bis hin zu strukturellen Reformanforderungen“, betont Pohl. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Monika Vögele jene strategischen Rahmenbedingungen mitzugestalten, die eine sichere, effiziente und krisenfeste Arzneimittelversorgung auch in Zukunft gewährleisten. PHAGO ist ein unverzichtbarer Stabilitätsanker.
Monika Vögele ist überzeugt: „Mit Frau Pohl als ausgewiesene Kennerin der Gesundheitsbranche verdoppeln wir unsere Kraft zur Positionierung der unverzichtbaren Rolle der Arzneimittel-Vollgroßhändler.“

Der Verband der Österreichischen Pharmavollgroßhändler (PHAGO) ist eine freiwillige Interessenvertretung des österreichischen Arzneimittelvollgroßhandels. Als Rückgrat der nationalen Arzneimittelversorgung kümmert sich der Großhandel um die Planung, Abwicklung und Auslieferung von 20 Millionen Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, die jeden Monat von der pharmazeutischen Industrie in die österreichischen Apotheken gebracht werden.

Rückfragen & Kontakt

Für PHAGO:

Britta Blumencron Gesundheitskommunikation

Mag. Britta Blumencron

Telefon: +43 699 10112223

E-Mail: britta@blumencron.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright