Ward Howell International holt Dirigent und Leadership-Berater Ingo Martin Stadtmüller als Partner an Bord

Wien (OTS) -

Zur Veranschaulichung von Herangehensweisen und Zielsetzungen im Management werden in der Literatur wie auch in der Praxis häufig Analogien aus dem musikalischen Kontext genutzt. Damit dieser Transfer in die Praxis tatsächlich wirkungsvoll gelingt, braucht es jedoch professionelles Know-how sowie ein tiefes Verständnis beider Welten. Der erfahrene Leadership-Experte und Berater Ingo Martin Stadtmüller verbindet diese Bereiche auf einzigartige Weise – und das mit Fug und Recht, blickt er doch auf eine internationale Karriere als Orchesterdirigent zurück.

Seit über 20 Jahren leitet er bedeutende Orchester, unter anderem als Generalmusikdirektor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, und überzeugt mit gefeierten Engagements an renommierten Häusern. Zu seinen Höhepunkten zählt sein vielbeachtetes Wiener Debüt 2023 am MusikTheater an der Wien mit Korngolds Die stumme Serenade.

Parallel zu seiner musikalischen Laufbahn absolvierte Stadtmüller ein Masterstudium in „Change-Management & Leadership“ und erweiterte sein Fachwissen rund um Führung und Organisationsentwicklung kontinuierlich. Heute begleitet er Unternehmen und Führungspersönlichkeiten durch komplexe Transformationsprozesse. Gerade in Zeiten der disruptiven Digitalisierung, nicht zuletzt durch den enormen Schub durch Künstliche Intelligenz, sehen sich Managementteams oft vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Und das kurzfristig. Die Führung eines Orchesters – geprägt von hochspezialisierten Individuen, die in perfekter Abstimmung zusammenwirken – eröffnet wertvolle Analogien für zeitgemäße und inspirierende Führungsansätze.

Mit seinem Konzept „Das Innere Orchester®“ überträgt er die Prinzipien des Dirigierens auf die moderne Führungsarbeit: Wie entsteht Resonanz im Team? Wie finden Führungskräfte die richtige Balance zwischen aktivem Steuern und Freiraum für Eigenverantwortung? In inspirierenden Keynotes, Workshops und Leadership Labs vermittelt er erlebbar, wie individuelle Exzellenz und Teamplay zu einem wirksamen Zusammenklang werden.

Für Ward Howell International ist die Erweiterung der Partnerrunde ein konsequenter Schritt, um das erfolgreiche Executive-Search-Kerngeschäft durch den strategisch wichtigen Bereich People, Culture & Organization Advisory gemeinsam mit Partner Franz Heimel weiter auszubauen.

Natalie Bairaktaridis, Managing Partner betont:

„Wir begnügen uns nicht damit, die besten Köpfe für Führungspositionen zu finden. Wir unterstützen Unternehmen ebenso dabei, ihre Unternehmenskultur und die Transformationskraft weiterzuentwickeln und leistungsstarke Teams sowie effiziente und resiliente Organisationsstrukturen aufzubauen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Ingo Martin Stadtmüller eine exzellente Ergänzung für diesen Bereich gewinnen konnten.“