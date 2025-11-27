next layer übernimmt Rechenzentrum von Drei Österreich.

Wien (OTS) -

Der österreichische Internet Service Provider next layer übernimmt bisher von Drei betriebene Housingflächen am Standort Heiligenstädter Lände 27c (ehem. Ö3 Medienhaus) und erweitert damit seine Rechenzentrums-Infrastruktur auf insgesamt vier Standorte in Wien. next layer übernimmt mit diesem Schritt mehr als 100 Firmenkunden, die Drei an diesem Standort mit Housing-Lösungen betreut hat. Die betroffenen Kunden erhalten in den kommenden Wochen eine schriftliche Benachrichtigung über diese Umstellung.



Mit der gezielten Modernisierung und technischen Aufwertung des Standorts legt next layer den Fokus auf eine nachhaltige Weiterentwicklung und den Ausbau seiner führenden Rolle als unabhängiger, eigentümergeführter ISP für Geschäftskunden in Österreich.

Das ehemalige Drei Rechenzentrum wird nicht nur in das bestehende Netzwerk integriert, sondern durch gezielte Investitionen auch nachhaltig gestärkt.



„Mit dem neuen Standort setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Infrastrukturstrategie. Wir schaffen zusätzliche Kapazitäten für unsere Kunden, erhöhen die Redundanz und bieten noch mehr Flexibilität. Und all das bei gleichbleibend persönlicher Betreuung und höchster technischer Qualität“, erklärt Rene Avi, CTO und Gesellschafter von next layer.



„Wir freuen uns, mit next layer einen kompetenten und starken Partner zur Seite zu haben, der unsere Housing-Kunden auch künftig mit qualitativ hochwertigen Lösungen betreuen wird,“ so Drei CEO Rudolf Schrefl.



next layer betreibt nun vier hochverfügbare, energieeffiziente und zertifizierte Rechenzentrumsstandorte in Wien und bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Cloud, Colocation, Netzwerk und IT-Infrastruktur. Für Kunden bedeutet das noch mehr Ausfallsicherheit, noch bessere Standortvernetzung und noch kürzere Wege zu performanter IT-Infrastruktur, direkt aus Österreich.

Über next layer

next layer entwirft und betreibt als eigentümergeführter österreichischer Internet Service Provider perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastruktur von Geschäftskunden. Ihr europaweites Telekommunikationsnetz verbindet eigene Colocation-Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie andere Rechenzentren, Netzwerk-Hubs und Exchanges mit Kapazitäten von bis zu n*400 Gbit/s und bietet hochwertige IP-, Ethernet- und Wavelength-Konnektivität mit hoher Bandbreite. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.nextlayer.at.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at