Mit der Wien Holding durch den Advent 2025

Auch im Advent 2025 laden die Unternehmen der Wien Holding zu einem abwechslungsreichen Programm, von festlichen Schifffahrten auf der Donau über magische Lichterwelten im Schlosspark Laxenburg, Jubiläumsführungen im KunstHausWien bis hin zu exklusiven Bühnenhighlights, attraktiven Ticketaktionen und regionalen Christbäumen direkt vom Großmarkt.

DDSG Blue Danube: Adventzauber auf der Donau

Die DDSG Blue Danube lädt im Advent 2025 zu einer breiten Auswahl an Themenfahrten ein, die festliche Kulinarik, Live-Musik und die winterliche Donau miteinander verbinden:

Das „Weihnachtstraumschiff“ legt am 12. und 18. Dezember ab. Gäste genießen eine abendliche Rundfahrt entlang der Wiener Skyline, während ein weihnachtliches Buffet und Live-Musik eine feierliche Atmosphäre schaffen. Auch die Künstlerwahl – die Christmas All Stars oder die Partyband Hydra – macht beide Abende zu einzigartigen Festfahrten.

Stimmungsvoll präsentiert sich die „Winter Wonder Wave“ am 13. Dezember, bei der feine Speisen und Live-Musik von Caroline Kreutzberger und Andy Lee Lang eine harmonische Verbindung eingehen. Die schneebedeckte Donaukulisse, kombiniert mit warmen Klängen, sorgt für ein winterliches Erlebnis.

Wer es rockiger mag, findet am 20. Dezember bei „Elvis Forever – Rockin’ on the River“ die perfekte Mischung aus Nostalgie, Energie und Entertainment. Die größten Hits des King of Rock’n’Roll, performt von The Rolling Company, setzen gemeinsam mit einem amerikanisch inspirierten Buffet ein musikalisches Highlight im Advent.

Auch zum Jahreswechsel bietet die DDSG mit ihren Silvestergalafahrten ein glamouröses Programm. Gäste erleben einen Abend voller Musik, einem exquisiten Buffet, traditionellen Programmpunkten wie der Übertragung der Pummerin und einem einzigartigen Feuerwerkspanorama.

Infos & Buchung: www.ddsg-blue-danube.at

Twin City Liner: Adventmarkt in Bratislava

Der Twin City Liner bringt Passagier*innen in der Adventzeit direkt vom Schwedenplatz in Wien in die festlich geschmückte Altstadt von Bratislava. Die Fahrten eignen sich perfekt für einen stimmungsvollen City-Trip zu den schönsten Adventmärkten der slowakischen Hauptstadt, wo romantischer Lichterglanz, Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten wie Lokše, Strudel und Glühwein warten.

Zu Silvester geht es mit dem Twin City Liner ins neue Jahr: Genießen Sie eine Fahrt mit dem Twin City Liner am 31.12.2025 zum Silvesterpfad in die slowakische Donaumetropole. An Bord verwöhnen wir Sie mit ausgesuchten Köstlichkeiten wie Lachsröllchen, Roastbeef mit Sauce Hollandaise, Käse mit Feigensenf sowie einem Glas Sekt. Achtung: die Plätze sind limitiert.

Buchung unter www.twincityliner.com, telefonisch unter +43 1 904 88 80 oder direkt im Ticketshop am Schwedenplatz.



KunstHausWien: Hundertwasser-Jubiläum

Am 15. Dezember jährt sich der Geburtstag von Friedensreich Hundertwasser zum 97. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums führt eine seiner einstigen Wegbegleiter*innen durch die weltweit größte Dauerausstellung seines Werks: Veni Inge Labi war Hundertwassers Assistentin und hatte somit tiefe Einblicke in das Leben und das kreative Schaffen des Künstlers.

Montag 15.12.2025, von 16:30 bis 17:30

Kosten: Ꞓ 5,– (zzgl. Eintritt)

Infos & Tickets: www.kunsthauswien.com

Schloss Laxenburg – Illumina: Magische Lichterwelten im Schlosspark

Der Schlosspark Laxenburg verwandelt sich heuer erneut in eine magische Wunderwelt aus Licht. Der drei Kilometer lange Rundweg bietet spektakuläre Wasserinszenierungen, Lasershows, Projektionen und fantasievolle Lichtobjekte internationaler Künstler*innen. Neu ist 2025 ein Shuttlebus aus Wien, der freitags bis sonntags eine bequeme und umweltfreundliche Anreise ermöglicht.

Täglich geöffnet von 16:30 bis 22 Uhr, ab 7. Jänner von 17:00 bis 22:00 Uhr

Tickets & Infos: www.lichtergarten.at

Großmarkt Wien: Christbäume direkt vom Markt

Auf dem Großmarkt Wien, Laxenburger Straße 365, bietet die Firma Fröhlich wieder frisch geschnittene Nadelbäume, Topfware und Reisig an. Einkaufen können sowohl Großhändler*innen als auch Privatkund*innen. Die Christbäume stammen aus der Steiermark und dem Burgenland. Besonders hervorzuheben sind die umweltfreundliche Aufzucht, die heimische Top-Qualität und die lange Haltbarkeit der Bäume.

Öffnungszeiten: ab 1.12.2025 jeweils Montag bis Samstag von 6:00 bis 15:00 Uhr

Nähere Details: www.christbaum.st

Therme Wien: Punschgenuss am Beckenrand

Die Therme Wien lädt zur entspannten Adventauszeit ein und bietet ein besonderes Highlight: Der hauseigene Cocktail-Van serviert winterliche Punschvariationen direkt am Beckenrand des warmen Außenbereichs. Der klassische Punsch ‚Therme Wien Herbstlaub‘ oder der alkoholfreie ‚Apfel-Zimt-Zaubertraum‘ verbreiten weihnachtliche Stimmung, während Gäste im warmen Thermalwasser relaxen.

Infos: www.thermewien.at

Vereinigte Bühnen Wien: Bühnenhighlights und Geschenkideen

Die Vereinigten Bühnen Wien präsentieren im Advent 2025 ein breites Repertoire an großen Bühnenproduktionen. Mit „Maria Theresia“ im Ronacher und mit „Das Phantom der Oper“ im Raimund Theater stehen zwei bedeutende Produktionen auf dem Spielplan.

Advent-Aktionen:

-25% Ermäßigung auf

DAS PHANTOM DER OPER im Raimund Theater

gültig für alle verfügbaren Vorstellungen von Dezember bis März 2026

für die Sitzplatzkategorien A bis D | Buchungszeitraum: 1. bis inkl. 26.12.2025

Oper mit der ganzen Familie um nur 99 Ꞓ

ICH BIN VINCENT! UND ICH HABE KEINE ANGST

Familienticket (4 Tickets mit mind. einer Person unter 19 Jahren): Ꞓ 99,–

Empfohlen ab 8 Jahren | Vorstellungen von 14. bis 28.12.2025, Theater an der Wien

Buchbar unter www.theater-wien.at und an der Tageskasse

-15% Ermäßigung auf

BENAMOR im Theater an der Wien

gültig für alle verfügbaren Vorstellungen

für die Sitzplatzkategorien A bis D | Buchungszeitraum: 28.11. bis inkl. 26.12.2025

online buchbar auf www.theater-wien.at bzw. www.wien-ticket.at

Infos & Tickets: www.musicalvienna.at

Wien Ticket Adventaktion: Kulturgenuss mit Rabatt

Die schönste Zeit des Jahres wird jetzt noch festlicher: Bis 26. Dezember 2025 sorgt die Wien Ticket Adventaktion für besondere Momente und attraktive Angebote. Auf viele Events warten entweder -15% oder -25% Rabatt – perfekt, um Kultur und Entertainment als Geschenk zu verpacken und für Freude zu sorgen.

Die Wiener Stadthalle nimmt mit „Holiday on Ice“ und weiteren Events an der Wien Ticket Adventaktion teil.

Infos & Buchung: www.wien-ticket.at

Johann Strauss 2025: Festlicher Abschluss des Strauss-Jahres

Das Strauss-Festjahr endet mit dem „Imperial Ball“ am 3., 5. und 6. Dezember sowie mit „By(e) Strauss“ am 31. Dezember im Theater an der Wien. Ein künstlerisch vielfältiges Jahr findet seinen Abschluss mit Überraschungsgästen und einem letzten Höhepunkt.

Infos: www.johannstrauss2025.at

Vorfreude schenken mit Gutscheinen der Wien Holding-Unternehmen



Auf der Suche nach Geschenkideen für Jung und Alt ohne stressiges Shopping in der Stadt? Die Gutscheine der Wien Holding-Unternehmen sind das perfekte Geschenk für besondere Anlässe und über einen längeren Zeitraum hinweg gültig. Mit einer Jahreskarte ist hingegen ein ganzes Jahr voller Kulturgenuss garantiert. Jetzt Vorfreude, Unterhaltung und Entspannung schenken mit den Wien Holding-Unternehmen!

Infos zu Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen finden Interessierte hier: www.wienholding.at/gutscheine

