Ausweitung Öffentlicher Produktrückruf CLEVER KNOPFSEMMEL 80G (von KUCHEN PETER BACKWAREN GMBH)

Die Kuchen-Peter Backwaren GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf der nachfolgenden Backshop-Produkte veranlasst.

Die Kuchen-Peter Backwaren GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf der nachfolgenden Backshop-Produkte veranlasst. Alle genannten Artikel wurden frisch aufgebacken in den Backshops verkauft. Betroffen sind:

  • CLEVER KNOPFSEMMEL

  • PIZZASEMMEL TONNO

  • CLEVER KNOPFSEMMEL 8ER PACKUNG

  • SPECKSTANGERL GEFLOCHTEN

Achtung: Der Produktrückruf gilt für folgende Märkte:

  • Billa Plus

  • Billa Pflanzilla

  • Billa Corso Hoher Markt

  • Billa Ebreichsdorf, Bahnstraße 25

  • Billa Wien, Aichholzgasse 52

  • Billa Scharnstein, Muehldorf 28

  • Billa Salzburg, Reimsstrasse 2

  • Billa Kundl, Achenfeldweg 12

  • Billa Unterwaltersdorf, Mitterndorferstraße 1A

  • Billa Mödling, Grutschgasse 11/Technikerstrasse 12

  • Billa Adlwang, Gewerbestrasse 5

  • Billa Koeflach, Kaerntnerstrasse 18

In anderen Billa-Märkten verkaufte Ware, stammt von einem anderen Lieferanten und ist nicht betroffen.

Aufgrund eines technischen Defekts in der Produktion kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Semmeln und daraus hergestellte Backshop-Produkte, die zwischen 18.11.2025 und 25.11.2025 verkauft wurden, kleinen Metallabrieb enthalten, wodurch bei Verzehr eine potentielle Gesundheitsgefährdung bestehen kann.

Da betroffene frische Backware nach dem Kauf nicht eindeutig von Endverbraucher:innen einem Mindesthaltbarkeitsdatum oder einer Charge zugeordnet werden kann, wird vor dem Verzehr der Produkte, die im genannten Zeitraum verkauft wurden, gewarnt.

Als Maßnahmensetzung wurde der gesamte Warenbestand an betroffenen Tiefkühl-Teiglingen und die daraus aufgebackenen Semmeln und Backshop-Produkte aus dem Verkauf genommen. Semmeln und genannte Backshop-Produkte, die ab 27.11.2025 verkauft werden, sind von dem Rückruf nicht betroffen.

  • Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

  • Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Kuchen-Peter Backwaren GmbH unter der Tel-Nr. +43 676/851515521 oder per Mail an produktsicherheit@kuchenpeter.at

Die Kuchen-Peter Backwaren GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist

