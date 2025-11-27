Ein WOW-Moment für die Kleinsten

Wien (OTS) -

Der internationale Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom setzt seine Kindergarten-Initiative fort. Nach Besuchen im Kindergarten am Tegernsee und in Klosterneuburg war das woom Team zuletzt bei den Wiener Kinderfreunden im Kindergarten Schartlgasse im 23. Wiener Gemeindebezirk zu Gast. Im Gepäck mit dabei: jede Menge Fahrspaß mit dem brandneuen woom WOW - dem ersten Laufrad für Babys unter 1 Jahr.

Mit dem woom WOW präsentiert woom das erste selbstbalancierende Laufrad für Babys und Kleinkinder ab neun Monaten – made in Europe. Vom ersten kleinen Wippen bis zu den ersten echten Fahrversuchen begleitet das innovative Laufrad die Allerkleinsten sicher und spielerisch in ihr Fahrrad-Abenteuer.

Um diese Freude an Bewegung direkt zu den Kindern zu bringen, übergaben CEO Bernd Hake und das woom Team im Beisein von Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde, mehrere woom WOW Laufräder sowie READY Kinderhelme an die Wiener Kinderfreunde. Der Kindergarten Schartlgasse ist einer von insgesamt 155 Kindergärten der Wiener Kinderfreunde und ab sofort um ein paar Abenteuer auf zwei Rädern reicher.

Kaum standen die woom WOW Laufräder bereit, waren die kleinen Flitzer auch schon unterwegs: Mit leuchtenden Augen, lachend und voller Energie. Genau diese Momente zeigen, was woom antreibt: Kindern von Anfang an Freude am Radfahren zu schenken.

„ Es ist schön zu sehen, wie schnell Kinder Vertrauen fassen, wenn sie ein sicheres und intuitives Produkt wie das woom WOW ausprobieren “, sagt woom CEO Bernd Hake. Und Hake weiter: „ Unsere Mission ist es, Freude an Bewegung von Anfang an zu fördern. Die Kinderfreunde Wien, die 12.000 Kinder in ihren Kindergärten betreuen, unterstützen uns dabei auf hervorragende Weise. ”

Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde ergänzt: „ Ganz intuitiv steigen die Kids auf das woom WOW und schon geht es los. Dabei werden spielerisch die Freude an Bewegung geweckt und die Motorik gefördert. Wir freuen uns über dieses tolle, zusätzliche Bewegungs- und Mobilitätsangebot für die Allerkleinsten in unseren Kindergärten. “

Ein weiteres Highlight: Im Rahmen der Kooperation unterstützt woom das diesjährige Kinderfreunde-Musical im Wiener Raimund Theater, „Die drei Stanisläuse“ von Vera Ferra-Mikura. Das alljährliche Kinderfreunde-Musical ist ein kostenloses Kulturangebot für Kinder, die selten Zugang zu Theatererlebnissen haben. Unter dem Motto „Allen Kindern alle Chancen“ setzt sich woom für Chancengleichheit und kulturelle Teilhabe ein.



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.