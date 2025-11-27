  • 27.11.2025, 09:47:32
  • /
  • OTS0039

WINFRA 2025: Ausgezeichneter Journalismus für eine Stadt im Wandel- BILD

Preisträger*innen in den Kategorien Print, Online, TV/Hörfunk und Sonderpreis Klima geehrt – Weinelt: „Qualitätsjournalismus in Zeiten von Fake News wichtiger denn je“

DIESE AUSSENDUNG WURDE KORRIGIERT
NEUFASSUNG IN AUSSENDUNG OTS_20251127_OTS0063

Wien (OTS) - 

Die Wiener Stadtwerke haben am Mittwochabend zum 16. Mal den Infrastruktur-Journalismuspreis WINFRA verliehen. Aus mehr als 80 Einreichungen wurden vier Beiträge in den Kategorien Print, Online, TV/Hörfunk sowie mit dem Sonderpreis Klima ausgezeichnet. Die Veranstaltung fand im Infocenter U2xU5 statt und wurde von Claudia Reiterer moderiert. Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt eröffnete den Abend, den Vorsitz der unabhängigen Jury führte Oliver Lehmann.

Die Preisträger*innen 2025

Online–Siegerin: Naz Kücüktekin (Zwischenbrücken)

Für die Reportage „So tickt der Hannovermarkt“, die laut Jury „eine lebensnahe, klischeefreie und atmosphärisch starke Erzählung über einen zentralen städtischen Markt liefert, ergänzt durch hervorragende Fotografie“.

Print–Sieger: David Kotrba (Kurier)

Ausgezeichnet für den Beitrag „Warum die Gas-Netzgebühren steigen“, der „ein hochkomplexes Thema verständlich, sorgfältig recherchiert und tiefgehend einordnet“.

TV/Hörfunk–Siegerin: Esther Csapo (ORF 1)

Ihr Beitrag „Ganz Ohr – Energie“ wurde prämiert, weil er „kindgerechtes Erzählen mit journalistischer Tiefe verbindet und Energiegeschichte anschaulich macht“.

Sonderpreis Klima–Sieger: Matthias Lang (ORF Wien)

Für den Podcast „Stadtwandel: Urwälder und Betonwüsten“, der laut Jury „Klimawissen erzählerisch stark, atmosphärisch und wissenschaftlich fundiert vermittelt“.

WienerStadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt betonte die Bedeutung fundierter, verständlicher Infrastrukturberichterstattung: „Wir sind dafür verantwortlich, dass Wien jeden Tag verlässlich funktioniert – von der Straßenbahn über das Stromnetz bis zur Fernwärme. Genau hier kommt Qualitätsjournalismus ins Spiel, der in Zeiten von Fake News wichtiger ist denn je. Die heute ausgezeichneten Beiträge zeigen, was im Hintergrund passiert, damit Wien sicher, klimafit und lebenswert bleibt.“

Über den WINFRA

Der Public-Value-Journalismuspreis der Wiener Stadtwerke ist mit jeweils 4.000 Euro dotiert und würdigt Beiträge, die Infrastrukturthemen faktenbasiert, verständlich und gesellschaftlich relevant aufbereiten. Informationen zum WINFRA, weitere Bilder von der Gala, die prämierten Beiträge sowie die ausführlichen Begründungen der Jury zur Preisvergabe sind in den nächsten Tagen unter www.winfra.at zu finden.

Fotos der Veranstaltung unter https://mediastore.wienerstadtwerke.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=jxepAKIcVfUE

Über die Wiener Stadtwerke Gruppe

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit 18.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark, immOH!, WienIT sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

Rückfragen & Kontakt

Wiener Stadtwerke GmbH
Mag. Thomas Geiblinger
+43 664 88481020

E-Mail: thomas.geiblinger@wienerstadtwerke.at
Website: https://www.wienerstadtwerke.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WSP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright