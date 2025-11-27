Black Friday: Weltweite Proteste gegen Amazon

Wien (OTS) -

Von 28. November bis 1. Dezember (Black Friday bis Cyber Monday) streiken und protestieren Beschäftigte, Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen auf sechs Kontinenten gegen die Arbeitsrechtsverletzungen, die Umweltzerstörung und die Bedrohungen der Demokratie durch Amazon. Von Neu-Delhi bis Montreal werden Tausende unter dem Motto der globalen Kampagne Make Amazon Pay auf die Straße gehen sowie Lagerhäuser, Büros und Rechenzentren besetzen.

Aus Anlass der Proteste veröffentlicht Attac heute die Recherche Amazons Welt: Steuertricks, Ausbeutung, Klimazerstörung und Macht.

„Amazon steht für ein Wirtschaftssystem, das Profite über Menschen und planetare Grenzen stellt. Die Macht von Tech-Giganten wie Amazon ist mit demokratischen Prinzipien nicht vereinbar. Amazon sollte daher in mehrere Geschäftsteile zerschlagen werden, um seine Monopolmacht zu begrenzen“, fordert Hanna Braun von Attac Österreich. Zudem fordert Attac eine gerechte Besteuerung globaler Konzerne, verbindliche Arbeitsrechte und faire Löhne sowie eine Stärkung der regionalen Wirtschaft. ( Mehr Infos ).

Profite über Menschen und planetare Grenzen

Mit aggressiven Steuertricks, Subventionen und Gewinnverschiebungen entzieht Amazon der Allgemeinheit Milliarden, die für soziale Sicherheit, Bildung, Gesundheit und Klimaschutz dringend benötigt werden. Gleichzeitig drängt Amazon mit Dumpingpreisen und aggressiven Marktstrategien lokale Händler*innen und kleine sowie mittlere Unternehmen vom Markt und zerstört so den lokalen Handel und Arbeitsplätze.

Die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind prekär: Hoher Leistungsdruck, ständige Überwachung, befristete Verträge und geringe Arbeitsplatzsicherheit sind an der Tagesordnung. Gleichzeitig beschleunigt Amazon die Klimakrise – durch Luftfracht-Flotten, weltweite Logistik, massenhaften Versandhandel und ressourcenintensive Retouren. Trotz gegenteiliger Versprechen steigen die Emissionen des Konzerns in allen Geschäftsbereichen weiter an.

Macht und Verbindungen zu autoritären Kräften

Amazon Web Services (AWS) ist der weltweit weltgrößte Cloudanbieter und profitabelste Konzernbereich. AWS betreibt kritische digitale Infrastruktur für Regierungen, Behörden, Medien und künstliche Intelligenz. Mit dieser Kontrolle verfügt Amazon über eine Machtposition, die weit über den Onlinehandel hinausgeht.

Diese Macht von Amazon zeigt sich auch in der gefährlichen Verbindung mit autoritären und faschistischen Kräften. Amazon finanzierte die Amtseinführung von Donald Trump und bekam dafür Unterstützung für die Bekämpfung von Gewerkschaften, für Deregulierung und den Abbau von Umweltschutzmaßnahmen. Amazon hat bisher im Jahr 2025 durch Steuersenkungen 1,4 Milliarden Dollar weniger Steuern gezahlt hat als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Christy Hoffmann, Generalsekretärin der globalen Gewerkschaft für den Dienstleistungssektor, UNI Global Union: „Seit Jahren unterdrückt Amazon das Recht der Beschäftigten auf Demokratie am Arbeitsplatz durch eine Gewerkschaft und durch die Unterstützung autoritärer Politiker. Das vertieft die Ungleichheit und untergräbt die Grundrechte der Arbeiterinnen und Arbeiter, sich zu organisieren, Tarifverhandlungen zu führen und sichere, faire Arbeitsplätze zu fordern.“



Eine Übersicht über geplante Aktionen in mehr als 30 Ländern finden Sie hier (am Ende).

Über Make Amazon Pay