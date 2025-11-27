Ein 16 Meter hoher Schmetterling für die Gesundheit

Wien (OTS) -

Der vom kanadischen Stararchitekten Tye Farrow entworfene Zubau zum Shaare Zeedek Medical Center in Form eines Schmetterlings integriert Gesundheitsförderung in seine architektonische Gestaltung. Die preiswürdige Holzkonstruktion dafür stammt von der österreichischen Firma WIEHAG.

Die Schmetterlingsflügel der 16 Meter hohen Holzkonstruktion wurden aus 350 m3 präzisionsgefertigten Brettschichtholzelemten aus Lärche geformt. Der hohe Grad an Vorfertigung der Holzelemente trug zu einer schnellen Fertigungszeit bei. Als erster Holzbau in seiner Größe in Jerusalem fällt das SZMC Helmsley Cancer Center allein schon durch die gewählte Bauart auf. Die Bedeutung von Architektur für das Wohlbefinden erhält im Gesundheitswesen immer mehr Bewusstsein. Holz als "warmes" Material unterstützt die Konzeption der gesundheits­fördernden Architektur. Hier kommt Holzbau „made in Austria“ in seiner besten Form zum Einsatz!

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungs-büros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie von ADVANTAGE AUSTRIA.

Projektbeschreibung, Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/szmchelmsley.htm