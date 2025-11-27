„SoloTogether“ mit Filiah und Pádraig MacMahon am 9.12. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

In „SoloTogether“ treffen am Dienstag, den 9. Dezember (20.00 Uhr) wieder zwei Musiker:innen im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses aufeinander: Die Indie-Folk-Pop-Songwriterin Filiah und Pádraig MacMahon, der Leadsänger der Indie-Rock-Band „The Belgian Blue“ spielen je ein Soloset und zum Abschluss ein gemeinsames Set.

Filiah verbindet introspektive Texte mit schimmerndem, energiegeladenem Indie-Folk-Pop. Inspiriert von der Musiksammlung ihrer Mutter, schreibt sie Songs über Selbstzweifel, das Ringen mit Erwartungen und den Wunsch, einfach man selbst zu sein.



Pádraig MacMahon schlägt mit seinen Songs eine Brücke von modernem Indie-Rock über Alt-Country bis hin zu traditionellem Irish Folk. Als fester Teil der Wiener Indie-Szene spielte er mit der Band „The Belgian Blue“ ausverkaufte Konzerte, veröffentlichte die EP „Summersweeps“ und mehrere Singles. Der Eintritt für das Konzert am Dienstag, den 9. Dezember (20.00 Uhr) im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses beträgt EUR 22,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).