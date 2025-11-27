WIEN (OTS) -

Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, spannt an diesem Abend den Bogen von der falschen Verwendung des Begriffes "Leistungsträger" bis hin zur fantasievollen Rechtfertigung von leistungslosem Einkommen. Was verstehen wir unter Leistung? Welche Leistung brauchen wir in unserer Gesellschaft? Und welche belohnen wir stattdessen in unserer Wirtschaft? Dieser gut einstündige Abend in der Kulisse Wien rückt die Verhältnisse wieder gerade.



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.DAS MÄRCHEN VON DER LEISTUNG, DIE SICH LOHNT