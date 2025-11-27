  • 27.11.2025, 09:12:03
  • /
  • OTS0025

DAS MÄRCHEN VON DER LEISTUNG, DIE SICH LOHNT

Bühnenshow von MOMENT.AT auf OKTO am 10. Dezember 2025 um 20:35 Uhr

Bühnenshow mit Barbara Blaha
WIEN (OTS) - 

Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts, spannt an diesem Abend den Bogen von der falschen Verwendung des Begriffes "Leistungsträger" bis hin zur fantasievollen Rechtfertigung von leistungslosem Einkommen. Was verstehen wir unter Leistung? Welche Leistung brauchen wir in unserer Gesellschaft? Und welche belohnen wir stattdessen in unserer Wirtschaft? Dieser gut einstündige Abend in der Kulisse Wien rückt die Verhältnisse wieder gerade.

Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.DAS MÄRCHEN VON DER LEISTUNG, DIE SICH LOHNT

Rückfragen & Kontakt

OKTO

Florian Müller, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 677 628 952 53

E-Mail: fm@okto.tv

Website: https://www.okto.tvMomentum Institut

MOMENTUM INSTITUT

Nina Spurny, Pressesprecherin

Telefon: +43 664 10 23 280

E-Mail: presse@momentum-institut.at

Website: https://www.momentum-institut.at/pressebereich/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright