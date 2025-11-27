Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Hernals findet am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, um 16.00 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksvorstehung Hernals (17., Elterleinplatz 14, 1. Stock) statt.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 17. Bezirk, Tel.: 01/4000-17111 bzw. post@bv17.wien.gv.at.

