Gaál: Goldenes Wiener Herz - Ehrenamtliche Lernbegleiter*innen von Kindern im Gemeindebau geehrt

Wien (OTS) -

Rund 30 Ehrenamtliche sind aktuell beim wohnpartner-Projekt Lernbegleitung im Gemeindebau im Einsatz. In ihrer Freizeit unterstützen sie Volksschulkinder (einschließlich der ersten Unterstufe) bei den Hausaufgaben, insbesondere in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Neben der schulischen Förderung steht auch die Beziehungsarbeit mit den Familien im Mittelpunkt.

Für ihren wertvollen Einsatz wurden die Lernbegleiter*innen von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál mit einer Dankesurkunde ausgezeichnet und mit einer kleinen Aufmerksamkeit belohnt.

„Ehrenamtliches Engagement ist seit jeher eine der tragenden Säulen des sozialen Miteinanders in Wien. Denn wer sich ehrenamtlich engagiert betätigt sich nicht nur sinnvoll, sondern hilft auch und setzt ein Zeichen der Solidarität. Die ehrenamtlichen Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter leisten einen unbezahlbaren Beitrag dazu, dass Wien zu den lebens- und liebenswertesten Städten der Welt zählt. Mit Geduld, Einfühlungsvermögen und großem Engagement begleiten sie Kinder dabei, schulische Herausforderungen zu meistern. Jede Stunde, die unsere Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter investieren, schenkt Kindern neue Chancen und Perspektiven – und schafft die Basis für eine bessere Zukunft“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Unterstützung quer durch Wien

Die Lernbegleitung wird an mehreren Standorten in Wien angeboten, unter anderem in den Grätzlzentren Bassena 10 (Favoriten), Floridsdorf und Kaisermühlen (Donaustadt) sowie in einem Hobbyraum der Ankerbrot-Siedlung (Favoriten).

In der Bassena 10 werden aktuell 13 Volksschulkinder und ein Schüler der 1. Unterstufe betreut, in der Ankerbrot-Siedlung rund 15 Kinder, in Floridsdorf und in Kaisermühlen jeweils 10 Kinder.

Die Ehrenamtlichen begleiten die Kinder individuell bei Hausaufgaben und Übungen, insbesondere in Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch. Spielerische Förderung, Wortschatzerweiterung und gezielte Unterstützung bei Schularbeiten stehen im Vordergrund. wohnpartner stellt passendes Übungsmaterial zur Verfügung und unterstützt die Lernbegleiter*innen bei ihrer Tätigkeit. Zudem wird eine geschützte, vertrauensvolle Umgebung geboten.

Neue Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter gesucht

Interessierte, die selbst Lernbegleiter*innen werden möchten, sind jederzeit willkommen und können sich direkt bei wohnpartner melden. Voraussetzung ist vor allem Freude an der Arbeit mit Kindern, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit und Allgemeinwissen. Besonders gefragt sind die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch auf Volksschulniveau.

Die Lernbegleitung ersetzt keine professionelle Nachhilfe. Ehrenamtliche bringen ihre Erfahrung ein und unterstützen die Kinder bestmöglich. Sie sind aber keine ausgebildeten Lehrenden, die die aktuelle Didaktik der Lehrpläne vollumfänglich abdecken können.