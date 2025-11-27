Line-up vom FM4 Geburtstagsfest 2026 steht fest

Wien (OTS) -

Es ist ein frühes Highlight im Wiener Veranstaltungskalender, traditionsreicher Branchentreff und musikalische Frischzellenkur zugleich: das alljährliche FM4 Geburtstagsfest! Am Samstag, dem 24. Jänner 2026, lädt der zweisprachige Jugendkultursender des ORF zu einer rauschenden Partynacht in die Ottakringer Brauerei in Wien, wo zum 31. Sendergeburtstag zahlreiche Live-Acts für ausgelassene Stimmung sorgen. Das hochkarätige Line-up besteht neben internationalen Top-Acts aus rot-weiß-roten Szenegrößen und aufstrebenden Newcomerinnen und Newcomern, die es auf drei Floors zu erleben gilt. Headliner sind die Austropop-Ausnahmeerscheinung Voodoo Jürgens, dessen für März 2026 angekündigtes neues Album bereits sehnlichst erwartet wird, sowie der gefeierte deutsche HipHop-Artist Majan, der mit seiner markanten Mischung aus Rap, Reggae-Vibes und Klavierballaden begeistert. Fans elektronischer Tanzmusik und unkonventioneller Disco-Sounds kommen bei Erobique, der für seine energiegeladenen Bühnenshows bekannt ist, voll auf ihre Kosten, und mit dem einzigen geplanten Konzert von Bergsteiger – ein spannendes Side-Project des Wiener Rap-Duos Kreiml & Samurai – wartet das FM4 Geburtstagsfest mit einer echten musikalischen Rarität auf.



Als weiteres Highlight gilt die Live-Performance von „Davidecks & Drums“, bei dem FM4-Urgestein Kristian Davidek und Daniel Schreiber, seines Zeichen Drummer von RAF Camora, die Flexibilität eines DJ-Sets mit der emotionalen Kraft einer Live-Band verbinden. Freuen darf man sich weiters auf die aufstrebende Vorarlberger Indie-Band Cordoba78, die in Deutschland bereits als einer der aktuell angesagtesten Acts der Alpenrepublik gilt, sowie auf das Schweizer Folk-Pop-Duo Steiner & Madlaina, die mit ihrem neuen Album „Nah Dran“ erstmals in Österreich gastieren. Auftritte der deutschen Rapperin Haiyti, der jungen Indie-Rockband lovehead, des Hyper-Pop-Phänomens Filly und der New-Wave- und Post-Punk-Formation ENDE runden das vielseitige Line-up des diesjährigen FM4 Geburtstagsfests ab. Darüber hinaus sorgen zahlreiche FM4-DJs bis weit in die Nacht hinein für volle Tanzflächen, und die „FM4 Happy Hour“ bietet mit den Stand-up-Comedians Antonia Stabinger, Steffi Stanković und Marvin Tare der jungen österreichischen Comedyszene eine Bühne. Tickets sind ab sofort um EUR 55,00 unter shop.raiffeisenbank.at/fm4 erhältlich.



Das Line-up des FM4 Geburtstagsfests 2026 (in alphabetischer Reihenfolge):



1. Bergsteiger (AT)

2. Cordoba78 (AT)

3. Davidecks & Drums (AT)

4. ENDE (AT)

5. Erobique (DE)

6. Filly (AT)

7. Haiyti (DE)

8. lovehead (AT)

9. Majan (DE)

10. Steiner & Madlaina (CH)

11. Voodoo Jürgens (AT)



Senderchefin Doroteja Gradištanac: „Erfolgsgeschichte FM4 mit allen feiern!“



FM4 spielt fast 40 Prozent österreichische Musik und zählt zu den wichtigsten Förderern heimischer Bands und Artists, was sich nicht nur im Line-up des FM4 Geburtstagsfests widerspiegelt, sondern auch beim Radiopublikum breiten Anklang findet. Senderchefin Doroteja Gradištanac, die sich im aktuellsten veröffentlichten Radiotest (RT 2025_2) über ein Plus von rund 180.000 zusätzlichen Hörerinnen und Hörern pro Woche und damit bereits über eine wöchentliche Hörerschaft von knapp 1,3 Millionen Menschen freuen konnte, betont: „FM4 hat allen Grund zu feiern! Als Homebase für alternative Musik und popkulturelle Phänomene aller Art ist radio FM4 aus der österreichischen Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. Seit mehr als drei Jahrzehnten bleibt der Sender seinem Grundcharakter treu und entwickelt sich dennoch laufend weiter, wodurch es gelungen ist, immer wieder neues Publikum anzusprechen. Beim FM4 Geburtstagsfest wollen wir diese Erfolgsgeschichte mit allen feiern, die sich als Teil der FM4-Community begreifen – und mit allen, die es noch werden wollen! Das diesjährige Line-up spiegelt die musikalische Bandbreite von FM4 wider und zeigt, wie lebendig die heimische Musikszene ist!“



Das FM4 Geburtstagsfest im Programm



Für alle, die nicht direkt vor Ort dabei sein können, überträgt FM4 den Event live im Radio und im Videostream auf fm4.ORF.at. Außerdem bietet FM4 ein umfassendes Begleitprogramm aus Interviews und spannenden Einblicken hinter die Kulissen der Ottakringer Brauerei, die an diesem Abend zur ultimativen Partylocation wird. Darüber hinaus begleitet das Social-Media-Team des Senders das FM4 Geburtstagsfest unter dem Hashtag #FM4fest intensiv in den sozialen Medien. Damit lässt sich das FM4 Geburtstagsfest auch unterwegs in ganz Österreich oder bequem von zu Hause aus mitverfolgen. Getreu dem Motto: You're at home, Baby! – Wo auch immer das gerade sein mag!