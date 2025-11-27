  • 27.11.2025, 09:00:31
Dr. Johanna Rachinger beendet ihre Tätigkeit als Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek

Abberufung durch Vizekanzler Babler mit Beschluss vom 25. November 2025

Wien (OTS) - 

Vizekanzler Andreas Babler hat mit Beschluss vom 25. November 2025 Frau Dr. Johanna Rachinger von ihrer Funktion als Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin der Österreichischen Nationalbibliothek abberufen. Die Abberufung erfolgte auf Antrag und in Übereinstimmung mit dem Kuratorium der Österreichischen Nationalbibliothek. Grund dafür ist der Gesundheitszustand von Frau Dr. Rachinger, der eine Rückkehr in ihre Funktion als Geschäftsführerin in absehbarer Zeit nicht zulässt.

Ursprünglich war vorgesehen, dass Dr. Johanna Rachinger ihre Funktionsperiode bis 31. Dezember 2026 erfüllt und danach – nach 25 Jahren an der Spitze der Österreichischen Nationalbibliothek – in den Ruhestand tritt. Die Ausschreibung für ihre Nachfolge wurde planmäßig im November 2025 veröffentlicht.

Bis zur Neubesetzung wird die Österreichische Nationalbibliothek weiterhin von Mag. Richard Starkel als wirtschaftlichem Geschäftsführer gemeinsam mit den Prokurist*innen Mag. Michaela Mayr, Stellvertreterin der Generaldirektorin und Leiterin der Hauptabteilung Digitale Bibliothek, sowie Mag. Thomas Wollinger, Stellvertreter des wirtschaftlichen Geschäftsführers und Leiter der Hauptabteilung Finanzen, Technik und Administration, geführt.

„Ich danke Frau Generaldirektorin Dr. Johanna Rachinger für ihr langjähriges und äußerst erfolgreiches Engagement als eine der bedeutendsten Kulturmanagerinnen unseres Landes. Unter ihrer Führung hat sich die Österreichische Nationalbibliothek zu einem herausragenden Informations-, Forschungs- und Bildungszentrum sowie zu einer einzigartigen Gedächtnisinstitution entwickelt“, würdigte Vizekanzler Andreas Babler ihre Verdienste.

