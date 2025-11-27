Pannonia Tower Hotel Parndorf – Erweiterung 300 Zimmer Budget Hotel

Parndorf (OTS) -

Das Pannonia Tower Hotel Parndorf wächst weiter: Hinter dem bestehenden 4-Sterne-Hotel entsteht ein zweites Haus mit rund 300 zusätzlichen Zimmern, das das bestehende Angebot optimal ergänzt. Während der Pannonia Tower weiterhin als hochwertiges 4-Sterne-Produkt positioniert bleibt, richtet sich das neue Hotel gezielt an preisbewusste Gäste im Budget Segment.

Mit Zimmergrößen von etwa 20 m² bietet das neue Haus komfortable, funktionale und moderne Räume zu dem attraktivsten Preisniveau am Standort. Der wirtschaftliche Vorteil entsteht durch eine konsequent auf Kosteneffizienz im laufenden Betrieb ausgerichtete Planung. Dazu gehören unter anderem nachhaltige Energiekonzepte – wie eine große PV-Anlage und weitere energieeffiziente Technologien, die derzeit final geprüft werden – sowie umfangreiche Synergieeffekte mit dem bestehenden Hotel. Eine gemeinsame Großküche, zentrale Verwaltung und gebündelte Lieferstrukturen ermöglichen langfristig effiziente Abläufe und stabile Preise für die Gäste.

Der Entschluss zu diesem Projekt basiert auf der positiven Entwicklung des Marktes im Dreiländereck Wien–Bratislava–Budapest, einer Region, die sich touristisch wie wirtschaftlich stark dynamisch entwickelt. Mit dem Designer Outlet Parndorf direkt vor der Tür und der Nähe zu zwei Nationalparks, zwei Weinregionen, dem Neusiedler See, der Römerstadt Carnuntum, Schloss Halbturn, dem Familypark, der Seebühne Mörbisch sowie zahlreichen kulturellen Highlights wächst die Nachfrage kontinuierlich – sowohl von Geschäftsreisenden als auch von Seminargruppen, großen Reiseveranstaltern, Busgruppen und Individualgästen.

Um insbesondere für preisbewusste Gäste und budgetorientierte Reisegruppen ein attraktives Angebot zu schaffen, setzen wir auf ein großes, modernes und gut angebundenes Hotel im Budgetsegment, das die bestehende Infrastruktur optimal nutzt und die Region touristisch weiter stärkt. Wir sind überzeugt: Dieses zusätzliche Hotelangebot wird vom Markt hervorragend angenommen und ist ein wichtiger Schritt, um dem wachsenden Bedarf im Raum Parndorf gerecht zu werden.