  • 27.11.2025, 08:30:34
  • /
  • OTS0010

FW-Fürtbauer: Dringlicher Antrag – Pflichtmitgliedschaft beenden, Kammern endlich reformieren!

Freiheitliche Wirtschaft fordert vor dem Wirtschaftsparlament klare Konsequenzen: Zwangsbeiträge abschaffen, Kammern modernisieren, Wahlfreiheit herstellen.

Wien (OTS) - 

Die Freiheitliche Wirtschaft bringt unmittelbar vor Beginn des heutigen Wirtschaftsparlaments einen Dringlichen Antrag ein, der einen grundlegenden Kurswechsel im gesamten österreichischen Kammerwesen verlangt.

Im Mittelpunkt steht eine unmissverständliche Forderung:

Alle Pflichtmitgliedschaften in sämtlichen österreichischen Kammern müssen abgeschafft werden!

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich wird daher aufgefordert, sich bis zum Ministerrat am 3. Dezember mit Nachdruck dafür einzusetzen, die notwendigen Schritte zur Beendigung der Pflichtmitgliedschaften einzuleiten. Ziel ist ein freiwilliges, transparentes und leistungsorientiertes Vertretungssystem, das den Menschen und Betrieben dient – nicht umgekehrt.

Die Freiheitliche Wirtschaft betont, dass die breite Unterstützung der aktuellen Reformbestrebungen ein klares Signal liefert:

Die Erwartung nach Wahlfreiheit, Transparenz und echter Vertretungskraft wächst spürbar. Das bestehende Modell der Zwangsbeiträge ist nicht mehr zeitgemäß und schadet Vertrauen sowie Standort.

Bundesobmann-Stellvertreter und Nationalratsabgeordneter Michael Fürtbauer hält fest: „Es ist für mich selbstverständlich: Kein Mensch und kein Betrieb soll gezwungen sein, einer Kammer anzugehören oder Beiträge zu zahlen, die er nicht freiwillig leisten möchte. Die Pflichtmitgliedschaft ist ein Modell von gestern - Österreich braucht ein modernes, freiwilliges und gerechtes Kammerwesen. Jetzt ist der Moment für echte Veränderung.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright