Weihnachten: Ein CARE-Paket® rettet Menschenleben im Sudan

Wien (OTS) -

Reis, Linsen, trockenes Brot: Mehr gibt es nicht, wenn Alradia eine Mahlzeit für ihre Familie vorbereitet. Sie lebt in einer Notunterkunft für Geflüchtete in Port Sudan. Wie zehn Millionen weitere Menschen wurde sie innerhalb des Sudan vertrieben. Das Land ist seit mehr als zwei Jahren Schauplatz eines unerbittlichen Krieges und einer der größten humanitären Krisen weltweit: 30 Millionen Menschen benötigen dringend Hilfe. Ohne ausreichende Unterstützung droht sich die Situation für die Zivilbevölkerung weiter zu verschlechtern.

„Familien im Sudan sind in einem grausamen Konflikt gefangen. Sie mussten alles zurücklassen auf ihrer Flucht in die Sicherheit. Frauen und Kinder zahlen den höchsten Preis, sie leiden am stärksten unter Hunger, Gewalt und Vertreibung. Gleichzeitig fehlt es an allem: Nahrung, Wasser, Unterkünfte, medizinische Versorgung“, sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. „Wir dürfen nicht wegsehen, sondern müssen jetzt handeln. Auch wenn wir in Österreich selbst Preissteigerungen und Inflation spüren – für die Menschen im Sudan geht es ums Überleben. Schon ein kleiner Beitrag macht einen Unterschied und kann Leben retten!"

In weiten Teilen des Landes ist der Zugang zu Nahrungsmitteln nahezu unmöglich. Mehr als 21 Millionen Menschen – knapp die Hälfte der Bevölkerung – sind akut von Hunger bedroht, 375.000 Menschen leiden unter lebensbedrohlichem Hunger. Über 75 Prozent der Gesundheitseinrichtungen sind zerstört, viele Menschen haben deshalb keinen Zugang zu lebensnotwendiger medizinischer Versorgung.

CARE ist vor Ort im Einsatz und leistet lebenswichtige Nothilfe für Familien im Sudan sowie für Geflüchtete in Nachbarländern wie dem Tschad, die alles verloren haben – mit nährstoffreicher Aufbaunahrung für Kleinkinder, Lebensmittelkörben für Familien, Hygieneartikeln sowie medizinischer Versorgung. Ein CARE-Paket hilft rasch und wirkungsvoll:

1 CARE-Weihnachts-Paket um 41 Euro sichert drei unterernährten Kleinkindern nährstoffreiche Aufbaunahrung für einen Monat.

1 CARE-Weihnachts-Paket um 105 Euro sichert einer Familie in Not lebensrettende Nahrungsmittel wie Reis, Hirse, Öl und Mehl für einen Monat.

1 CARE-Weihnachts-Paket um 179 Euro sichert einer Familie in Not Wasser, Nahrung und notwendige Hygieneartikel für einen Monat.

Spendenkonto CARE Österreich IBAN: AT77 6000 0000 0123 6000 oder online.

Bildmaterial können Sie hier downloaden.