In höheren Lagen matschige Fahrbahnen bzw. gestreute Schneefahrbahnen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Donnerstag überwiegend trocken bis salznass. In den höheren Lagen ab etwa 500 Metern Seehöhe überwiegen matschige Fahrbahnen und gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, auf der B 21 über das Gscheid und auf der B 23 über den Lahnsattel. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Schneeketten anlegen. Auf der B 21 über das Gscheid und auf der B 23 über den Lahnsattel besteht zudem ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge.

Im Raum Blindenmarkt kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern. Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen –5 Grad in Gloggnitz und +4 Grad, die in Krems und Neunkirchen gemessen wurden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel (Lilienfeld, Gaming, St. Peter/Au, Kirchberg/Pielach) auf bis zu zwei Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at