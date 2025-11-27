Hudson EV startet mit vielseitigem Elektro-Kleintransporter durch und angelt sich österreichische Heinzl-Gruppe für Europa-Vertrieb

Kammersdorf (OTS) -

Klimaanlage, Rückfahrkamera, Funkschlüssel, bis zu 850 kg Zuladung, eine Akku-Garantie für 150.000 km: Der günstige Kleintransporter Hudson eBuddy ist schon ab 14.900 Euro netto im Fachhandel erhältlich und wartet mit einem sensationellen Preis-Leistungsverhältnis auf.

Er ist kompakt gebaut, bietet Platz für bis zu zwei Europaletten, hat jede Menge Extras mit an Bord und ist sehr günstig in der Anschaffung und im Betrieb. Die Rede ist vom neuen eBuddy von Hudson EV. Produziert wird das Elektro-Fahrzeug in China. Konzipiert ist der wendige und robuste E-Kleintransporter aber für den europäischen Markt. Und dafür hat der Hersteller Hudson die österreichische Heinzl-Gruppe gewonnen.

Letztere zeichnet bereits mit ihrer Tochtergesellschaft Horwin Europe GmbH für den exklusiven Europa-Vertrieb der bekannten Elektro-Motorräder von Horwin verantwortlich. Über die Heinzl-Tochter HOLVEX Handels GmbH wird nun auch die Marke Hudson vertrieben.

Was macht den emissionsfreien eBuddy von Hudson EV so besonders? „ Wir bieten mit diesem Modell ein sensationelles Preis-Leistungsverhältnis “, erklärt Hanspeter Heinzl, Chef der Heinzl-Gruppe: „ Die Kosten sind gering, die Sonderausstattung umfangreich und serienmäßig. “

eBuddy ab 14.900 Euro in Pritschen-Variante und ab 15.900 Euro mit Cargo-Box

So ist der Kleintransporter bereits ab 14.900 Euro in der Pritschen-Variante und ab 15.900 Euro mit einer Cargo-Box (unverb. Preisempfehlungen, exkl. USt.) bei ausgewählten Autohäusern und Mobilitätshändlern erhältlich. Das Heinzl-Netzwerk umfasst bislang die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Italien, Frankreich, Spanien und entwickelt sich laufend weiter. Die registrierten Fachhändler bekommen ihre georderten Ersatzteile binnen 24 Stunden aus dem Zentrallager nahe Wien zugestellt.

Durch seine kompakten Abmessungen und robuste Bauweise ist der Hudson eBuddy in der Landwirtschaft, in der Industrie, im Baugewerbe, bei Kommunen und bei Logistikunternehmen vielseitig einsetzbar. Aufgeladen wird der Zweisitzer idealerweise über eine Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation. Für das Lenken des Fahrzeuges, das bis zu 71 km/h und 150 km an Reichweite schafft, reicht ein Autoführerschein.

Highlights des Hudson eBuddy

Verkauf und Service über den Fachhandel

Serienausstattung: ABS, Klimaanlage, Rückfahrkamera, elektrische Fensterheber, Funkschlüssel, Nebelschlussleuchten

Max. Zuladung bis 850 kg

Zweiflügelige Hecktüren bei Cargo-Variante lassen sich bis 270° öffnen und arretieren

Fahrzeuggarantie 2 Jahre oder 50.000 km

Akkugarantie 5 Jahre oder 150.000 km

Mehr Informationen und Händlersuche auf www.hudsonev.at

Ansprechpartner für Händleranfragen in Deutschland und Österreich

Thomas Fabisch | Verkaufsleiter DE (PLZ 00000 – 69999): E-Mail: t.fabisch@heinzl.at, Tel: +49 174 7988 424

Max Schmidt | Verkaufsleiter DE (PLZ 70000 – 99999): E-Mail: m.schmidt@heinzl.at, Tel: +49 176 6276 7995

Hanspeter Heinzl | Österreich: E-Mail: info@heinzl.at, Tel.: +43 2953 2325

Über Hudson EV & Heinzl-Gruppe

Hudson Automotive ist ein chinesischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und an der Börse von Hong Kong gelistet. Unter der Marke Hudson EV werden Elektro-Kleintransporter produziert. Für den Vertrieb in Europa zeichnet die österreichische Heinzl-Unternehmensgruppe mit ihrer HOLVEX Handels GmbH in Kammersdorf verantwortlich. Das Zentrallager liegt nördlich von Wien, wodurch eine schnelle Ersatzteilversorgung in Europa gewährleistet ist.