Pressekonferenz: GAME ON! Sport für Menschenrechte, 04.12.25, 11:00 Uhr

Von 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Kanada, Mexiko und den USA statt. Was auf den ersten Blick nach einem Turnier in demokratischen Staaten aussieht, wird bei näherem Hinsehen zum Brennglas für menschenrechtliche Missstände.

Die Pressekonferenz am 04. Dezember – einen Tag vor Auslosung der FIFA WM-Gruppen in Washington DC – bildet den Startschuss für die neue zivilgesellschaftliche Initiative GAME ON! Sport für Menschenrechte. Es werden Expert*innen zu Wort kommen, die zur menschenrechtlichen Situation in den drei Austragungsländern und zur Verantwortung rund um Sportgroßereignisse informieren:

Am Podium:

Jennifer Li (Direktorin des Centre for Community Health Innovation am Georgetown University Law Center in Washington DC & Co-Direktorin der Dignity 2026 Koalition, online zugeschaltet)

Hanna Stepanik (Initiatorin des Projekts und Projektleiterin, fairplay-VIDC)

Aurelia Velasco (mexikanische Spielerin bei FC Las Andinas, spricht über die Rechte von Indigenen und Frauen)

N.N. (Ex-Spieler, ÖFB Nationalteam & Major League Soccer)

Andrea Florence (Sport and Rights Alliance, angefragt)

Moderation: Viktoria Mall (angefragt)

Im Zuge von „GAME ON!“ werden im Jahr der FIFA WM breitenwirksame Aktionen auf Österreich Sportplätzen durchgeführt. Im Rahmen einer Vielzahl an Aktivitäten werden wir mit Jugendlichen, Vereinen, Verbänden, Fans und Entscheidungsträger*innen öffentlich für eine Kultur der Menschenrechte und globalen Gerechtigkeit eintreten.

Das Projekt wird von der fairplay Initiative am VIDC geleitet und mit Partner*innen wie Südwind, Oscar Sánchez, Frauen*solidarität, Vereinigung der Fußballer, Österreichische Liga für Menschenrechte, POW Austria, solidar, ballesterer, LEFÖ, ZKS und Africa Global Radio umgesetzt. Die Initiative wird maßgeblich von der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (Austrian Development Agency) gefördert.

Wann: Donnerstag, 04. Dezember 2025, 11:00 Uhr

Wo: Presseclub Concordia (Festsaal), Bankgasse 8, A-1010 Wien

