KI, Medienwandel & Verantwortung – ein Gespräch am Puls der Zeit

Interview mit Verena Krawarik, Head of Innovation bei der APA & APA-medialab

Wien (OTS) - 

Wie verändert Künstliche Intelligenz die Medienbranche? Welche Rolle spielt die APA als vertrauensstarke Nachrichtenagentur in einem Umfeld, das von Deepfakes, automatisierten Inhalten und neuen EU-Regulierungen geprägt ist? Und wie gelingt es, Innovation und journalistische Verantwortung miteinander zu verbinden?

Im neuen Interview zwischen Verena Krawarik, Head of Innovation bei der APA & APA-medialab, und Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, geht es genau um diese Zukunftsfragen. Offen, klar und praxisnah spricht Krawarik darüber, wie KI bereits heute den journalistischen Alltag unterstützt, welchen Beitrag das APA-KI-Board für Transparenz und Qualität leistet und welche Auswirkungen der EU AI Act für Medienhäuser – und damit auch für Werbetreibende und KMU – haben wird.

Dieses Gespräch liefert Orientierung in einer komplexen Zeit: Es zeigt, wo Chancen liegen, wo Risiken real sind und warum gerade jetzt verlässliche Informationen wichtiger denn je werden.

