Marchetti: „Volkspartei bereitet mit richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit den Boden für Aufschwung in Österreich“

Wien (OTS) -

„Die Volkspartei bereitet mit den richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit den Boden für den Aufschwung in Österreich. Im Rahmen der ,2-1-0‘-Formel hat Bundeskanzler Christian Stocker vorgegeben, dass die Inflation im kommenden Jahr auf zwei Prozent sinken, das Wirtschaftswachstum mindestens ein Prozent betragen und keine Toleranz für jene herrschen soll, die unsere freie Gesellschaft ablehnen. Mit dem heute präsentierten Paket stellen Bundeskanzler Christian Stocker und das Regierungsteam der Volkspartei die Weichen, um diese Ziele zu erreichen. Umfassende Entlastung bei den hohen Energiekosten, der Abbau überbordender Bürokratie, budgetäre Klarheit beim Stabilitätspakt sowie strukturelle Reformen wie etwa im Gesundheitsbereich sind ein entscheidender Schritt, damit der Aufschwung für Österreich gelingt“, sagt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Es ist keine Frage, die Zeiten sind herausfordernd und verlangen den Menschen viel ab. Dennoch steht unser Land am Scheideweg: Die FPÖ versucht, berechtigte Sorgen und Ängste für ihre parteitaktischen Zwecke zu missbrauchen, und lockt mit falschen Versprechungen. Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei hingegen stehen zu ihrer Verantwortung und tun auch dann, wenn es nicht einfach ist, das Richtige für Österreich“, so Marchetti abschließend.