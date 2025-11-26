„Dieses Theater hätte man sich sparen können“

Wien (OTS) -

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) begrüßt die Entscheidung, die Gehaltserhöhung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer auf 2,1 Prozent zu begrenzen.

„Jetzt ist keine Zeit mehr für überbordende Evaluierungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Ernst der Lage erkannt – jetzt müssen rasche weitere Schritte seitens der politischen Kammerführung folgen. Die 2,1 Prozent sind der erste richtige und wichtige Schritt. Aber eines muss man auch sagen: So hätte es gleich sein können, dann hätte sich die Kammer dieses ganze Theater erspart. Jetzt braucht es endlich echte Reformen, damit solche Debatten gar nicht erst entstehen“, betont SWV-Präsident Bernd Hinteregger.

Strukturen brauchen eine Sanierung – nicht bloße Kosmetik

Der SWV fordert seit Jahren eine grundlegende Neuaufstellung der Wirtschafskammer. Hinteregger macht klar, dass dieser Beschluss nur der Auftakt sein kann: „Es darf nicht bei kosmetischen Korrekturen bleiben. Ich komme aus dem Bereich der Hotel-Sanierungen – und ich kann sagen: Wenn etwas wieder auf Kurs kommen soll, muss man die gesamte Struktur durchrütteln. Das gilt auch für die Wirtschaftskammer.“

Wirtschaftsparlament: Hinteregger präsentiert 10-Punkte-Plan

Um echte Veränderungen einzuleiten, wird Bernd Hinteregger morgen bei seiner Antrittsrede im Wirtschaftsparlament einen 10-Punkte-Plan vorstellen. Die Eckpunkte reichen von einer klaren Neuordnung der Strukturen über ein modernes, faires Wahlrecht bis hin zu transparenter Finanzierung und einer konsequenten Serviceorientierung.