Vorausmeldung LEBENSART: Aufbruchstimmung

Heute erscheint eine Spezialausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins aus dem Lebensart Verlags.

St. Pölten (OTS) - 

In dieser LEBENSART Spezial dreht sich alles um den Boden. Lies, warum Boden eine endliche Ressource ist, was ein Bärtierchen über seinen Lebensraum zu erzählen hat, wie Entsiegelung Städte und Gemeinden verwandelt und wo weltweit aber auch hierzulande - in Niederösterreich - neue Freiräume entstehen. Plus: Ideen, wie du selbst Teil des Aufbruchs wirst.

Diese LEBENSART Spezialausgabe ist in Zusammenarbeit mit der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH enstanden.

Neugierig?

