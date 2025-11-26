  • 26.11.2025, 16:48:02
Vorausmeldung LEBENSART: Lichtblicke

Morgen erscheint eine neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins aus dem Lebensart Verlag zu DIY, Licht und Urlaub im Kopf.

St. Pölten (OTS) 

Praktisch, poetisch und ein bisschen rebellisch - in der LEBENSART 5/2025 gehen wir den Lichtblicken im Winter nach: Dem Reparieren als nachhaltige Praxis, Glücksquelle, Modestatement und Liebeserklärung an Erinnerungen und Menschen. Darauf folgen Perspektiven zwischen zu viel und zu wenig Licht - von Weihnachtsbeleuchtung über den funkelnden Sternenhimmel bis zu dem, was dich und deine Zimmerpflanzen im Winter aufblühen lässt.

Neugierig?

Rückfragen & Kontakt

Michaela R. Reisinger
E-Mail: redaktion@lebensart.at

