Vorausmeldung LEBENSART: Lichtblicke

St. Pölten (OTS) -

Praktisch, poetisch und ein bisschen rebellisch - in der LEBENSART 5/2025 gehen wir den Lichtblicken im Winter nach: Dem Reparieren als nachhaltige Praxis, Glücksquelle, Modestatement und Liebeserklärung an Erinnerungen und Menschen. Darauf folgen Perspektiven zwischen zu viel und zu wenig Licht - von Weihnachtsbeleuchtung über den funkelnden Sternenhimmel bis zu dem, was dich und deine Zimmerpflanzen im Winter aufblühen lässt.