UNOS begrüßen maßvolle Gehaltserhöhung der Wirtschaftskammer mit 2,1% als vernünftiges Signal

Wien (OTS) -

UNOS – Unternehmerisches Österreich begrüßen den heute im Erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer gefassten Beschluss, die Gehälter der Mitarbeitenden der WKO mit 1. Jänner um 2,1 Prozent zu erhöhen. Dieser Schritt sei ein notwendiges und richtiges Signal für verantwortungsbewusste Budgetpolitik.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer leisten wertvolle Arbeit für die Betriebe in diesem Land. Eine moderate, realistische Erhöhung von 2,1 % anerkennt ihren Beitrag, ohne Mitglieder und Beitragszahler über Gebühr zu belasten“, betont UNOS Bundessprecher Michael Bernhard. „Es ist gut, dass sich das Erweiterte Präsidium für diesen vernünftigen Weg entschieden hat.“

Gleichzeitig machen UNOS deutlich, dass dieser Schritt nur ein Anfang sein kann. Die aktuelle Vertrauenskrise und die massiven Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre zeigten klar, dass es einen strukturellen Neustart brauche.

„Mit dem heutigen Beschluss ist ein wichtiger Teil erledigt, aber längst nicht alles“, so Bernhard weiter. „Damit die Wirtschaftskammer glaubwürdig und zukunftsfit wird, braucht es echte Reformen: mehr Transparenz, effizientere Strukturen und vor allem die entschlossene Abschaffung der Kammerumlage 2, damit Betriebe dauerhaft entlastet werden.“

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.