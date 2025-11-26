- 26.11.2025, 16:32:02
Vorausmeldung BUSINESSART: Gemeinsam gestalten
Morgen erscheint die neue Ausgabe des nachhaltigen Wirtschaftsmagazins aus dem Lebensart Verlag.
Leidenschaft, Innovationskraft und unermüdlichen Einsatz – all das bringen die „Nachhaltigen Gestalter*innen 2025“ mit. Schwerpunkt der BUSINESSART 4/2025 „Gemeinsam gestalten“ sind deshalb die Ausgezeichneten, die Meilensteine in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dafür wesentlich verbessert haben - von Kreislaufwirtschafts-Vorreiter*innen über Sustainable Finance bis zur Nachhaltigkeitskommunikation. Und zusätzlich widmet sich diese Ausgabe auch der grünen Arbeitsplatzgestaltung und der nachhaltigen IT.
