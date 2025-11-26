  • 26.11.2025, 16:15:32
  • /
  • OTS0155

SPAR ruft vorsorglich „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ zurück

Produktrückruf

Salzburg (OTS) - 

Bei den „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 23.04.2026 und der Chargennummer 250774 wurde eine mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR vorsorglich die „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ mit dem obigen Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer zurück. Die betroffene Ware mit dem MHD 23.04.2026 und der Chargennummer 250774 wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kund:innen werden aufgefordert die „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ mit dem MHD 23.04.2025 und der Chargennummer 250774 nicht zu konsumieren. Alle anderen SPAR free from-Produkte beziehungsweise glutenfreie Produkte anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Alle Kund:innen, die besagtes Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.

Rückfragen & Kontakt

SPAR Österreich Gruppe
Mag. Nicole Berkmann
Unternehmenssprecherin und Leiterin
Interne und externe Konzernkommunikation
Telefon: 0043 662 4470 22300
E-Mail: nicole.berkmann@spar.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright