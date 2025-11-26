SPAR ruft vorsorglich „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ zurück

Salzburg (OTS) -

Bei den „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 23.04.2026 und der Chargennummer 250774 wurde eine mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR vorsorglich die „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ mit dem obigen Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer zurück. Die betroffene Ware mit dem MHD 23.04.2026 und der Chargennummer 250774 wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kund:innen werden aufgefordert die „SPAR free from Kokos-Taler glutenfrei & laktosefrei 150g“ mit dem MHD 23.04.2025 und der Chargennummer 250774 nicht zu konsumieren. Alle anderen SPAR free from-Produkte beziehungsweise glutenfreie Produkte anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Alle Kund:innen, die besagtes Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter office@spar.at oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.