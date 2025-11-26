Wechsel in der Führung von Greiner Bio-One: Sebastian Heiner folgt auf Ilke Panzer als CEO

Kremsmünster/Wien (OTS) -

Mit 1. Dezember 2025 übernimmt Dr. Sebastian Heiner die Position des CEO der Greiner Bio-One International GmbH.

Heiner war zuletzt Mitglied des Vorstands bei FUCHS SE und bringt langjährige internationale Führungserfahrung sowie Expertise in Technologieentwicklung, operativer Exzellenz und globaler Geschäftsentwicklung mit.

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 übernimmt Dr. Sebastian Heiner die Geschäftsführung der Greiner Bio-One International GmbH, der Medizintechnik-Sparte der Greiner AG. Heiner war zuletzt als Mitglied des Vorstands bei FUCHS SE unter anderem für die Bereiche Operations, Procurement, Product Management, F&E und Nachhaltigkeit verantwortlich. Er folgt auf Ilke Panzer.

Mit Sebastian Heiner (47) übernimmt ein international erfahrener Manager die Führung von Greiner Bio-One. Seine umfangreiche Expertise sowie Leadership-Kompetenz machen ihn zur treibenden Kraft, um die Transformation des Unternehmens weiter fortzuführen. „Sebastian Heiner steht für eine konsequente Verbindung von strategischer Weitsicht, teamorientierter Führungsqualität und operativer Umsetzungskraft gepaart mit einem klaren Innovationsanspruch sowie hoher Prozessqualität“, betont Saori Dubourg, CEO der Greiner AG.

„Mit seiner Expertise in globaler Geschäftsentwicklung und der Fähigkeit, Strategien und Prozesse operativ umzusetzen, ist er die ideale Besetzung für die zukünftige Wachstumsphase von Greiner Bio-One“, so Dubourg weiter. Gemeinsam mit dem Führungsteam und den Mitarbeitenden wird Sebastian Heiner die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens fortführen und neue Impulse setzen. Zuletzt war er als Chief Technology Officer Mitglied des Vorstands der FUCHS SE in Mannheim.

Mit der Berufung von Sebastian Heiner setzt Greiner Bio-One den eingeschlagenen Wachstumskurs fort und eröffnet eine neue Phase der strategischen Weiterentwicklung, die auf den Impulsen von Ilke Panzer, CEO Greiner Bio-One International GmbH, aufbaut. Unter ihrer Leitung hat das Unternehmen entscheidende Innovationsprojekte angestoßen und die internationale Marktposition gestärkt. „Ilke Panzer hat Greiner Bio-One mit großer fachlicher Expertise durch eine Phase wichtiger strategischer Weichenstellungen geführt und entscheidende Impulse gesetzt. Dafür danken wir ihr herzlich und wünschen ihr für ihre neue berufliche Aufgabe außerhalb von Greiner alles Gute“, so Saori Dubourg, Vorstandsvorsitzende der Greiner AG über die scheidende CEO.