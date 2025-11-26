  • 26.11.2025, 15:03:02
Letzter Stopp für heuer im ORF: Formel 1 GP von Katar auch mit Sprint

Von 28. bis 30. November in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Entscheidet sich die nach der Disqualifikation beider McLaren-Piloten in Las Vegas so spannende Fahrerwertung doch schon in Katar? Die Formel 1 macht von 28. bis 30. November 2025 zum letzten Mal in dieser Saison Halt im ORF. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz begleiten live durch alle Trainings, das Qualifying, den Sprint am Samstag und das Rennen am Sonntag. Aus der Boxengasse meldet sich Alina Eberstaller.

Der GP-Fahrplan in ORF 1 und auf ORF ON:

Freitag, 28. November
14.20 Uhr: Erstes Training
18.30 Uhr: Qualifying Sprint

Samstag, 29. November
14.45 Uhr: Sprint
18.50 Uhr: Qualifying

Sonntag, 30. November
16.35 Uhr: GP von Katar
20.15 Uhr: F1 Motorhome
20.15 Uhr in ORF SPORT+: Highlights F2 Feature Race

Die Formel 1-Saison im ORF.at-Netzwerk

Das ORF.at-Netzwerk schnürt ein multimediales Formel 1-Package für alle Motorsport-Fans: sport.ORF.at stellt Live-Ticker von Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert Tabellen und Statistiken. Streams aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens werden auf sport.ORF.at und ORF ON bereitgestellt. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

