Am 27. November ist "International Disinformation Awareness Day"

Wien (OTS) - 

Im November 2021, damals noch mitten in der Covid 19 Pandemie, rief Dietmar Pichler, heute Head Analyst beim Institut zur Verteidigung der Europäischen Demokratien - INVED.eu, den ersten "International Disinformation Awareness Day" aus. Unterstützt wurde er damals von Anna Pattermann, Vorsitzende des Vereins Unlimited Democracy. Der Tag soll dazu dienen, Aufmerksamkeit für das Thema Desinformation zu schaffen, das uns international wie national bedroht und neben den Gefahren für unsere Demokratie im Rahmen der Anti Wissenschaftsbewegung auch unsere Umwelt und Gesundheit direkt betrifft. Autokratische Staaten wie Russland und China nutzen Desinformation genauso wie lokale Populisten der politischen Extreme, um Demokratien zu schwächen.

Am Disinfo Awareness Day danken wir aber auch all jenen, die sich diesen Herausforderungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten stellen und den Kampf gegen Fakes, Manipulation und Propaganda unterstützen. Als INVED möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, die Demokratie speziell gegen die internationalen Angriffe auf den Informationsraum zu verteidigen.

Rückfragen & Kontakt

Johannes Thun-Hohenstein
Telefon: +4313059670
E-Mail: offic@inved.eu

