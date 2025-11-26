  • 26.11.2025, 14:31:02
FPÖ – Haider: “ÖVP lässt Land- und Forstwirte bei Abstimmung zur Entwaldungsverordnung im Stich“

ÖVP-Abgeordnete im EU-Parlament stimmen geschlossen gegen vierte Kategorie

Wien (OTS) - 

„Die Europäische Volkspartei hätte es heute in der Hand gehabt, die Entwaldungsverordnung grundlegend zu entschärfen, hat aber wieder einmal die Interessen der österreichischen Landwirtschaft verraten“, kommentiert der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider das Abstimmungsverhalten der EVP-Abgeordneten zu den Änderungen der sogenannten Entwaldungsverordnung.

Besonders das „NEIN“ der fünf ÖVP Abgeordneten: Bernhuber, Kircher, Mandl, Lopatka und Winzig zur Einführung einer vierten Kategorie stößt Haider sauer auf: „Diese von uns Patriots for Europe vorgeschlagene vierte Kategorie von Staaten mit keinem Entwaldungsrisiko hätte dazu geführt, dass die Entwaldungsverordnung für die österreichischen Wald- und Forstwirtschaft de facto nicht mehr zur Anwendung gekommen wäre. Damit hätten wir unseren Land- und Forstwirten enormen bürokratischen Zusatzaufwand auf Dauer ersparen können.“

Die vom Parlament beschlossenen Änderungen der Entwaldungsverordnung sieht Haider lediglich als „kosmetische Retuschierung“, die keine substanzielle Entlastung für die Forstwirtschaft bringen. Lediglich die Verschiebung der Verordnung um ein weiteres Jahr begrüßt Haider und hofft, dass die Verordnung in dieser Zeit nochmal abgeändert werde.

„Die Einführung einer vierten Kategorie für Staaten ohne Entwaldungsrisiko wäre für Österreich eine enorme Entlastung gewesen“, betont Haider und verweist auf die Tatsache, dass die Wälder in Österreich täglich um sechs Hektar wachsen würden und Österreich inzwischen zu fast 48 Prozent bewaldet sei.

Daher sei die Entwaldungsverordnung nichts anderes als eine reine Bürokratieschikane, die nun dank des völlig unverständlichen Abstimmungsverhaltens der Abgeordneten der Volkspartei über die österreichische Fortwirtschaft hereinbrechen werde, so Haider.

