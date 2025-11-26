ORF Vorarlberg mit „Ein Ort am Wort“ aus Bludenz

Wien (OTS) -

Mit dem Diskussionsformat „Ein Ort am Wort“ kommt der ORF Vorarlberg am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, nach Bludenz und rückt die geplante Spitalsreform des Landes in den Mittelpunkt. Die zuletzt vorgestellten Schließungen und Zusammenlegungen von Abteilungen, wie etwa der Geburtenstation in Bludenz, sorgen für viel Wirbel und Kritik. Müssen sich die Menschen im Land Sorgen um ihre medizinische Versorgung machen? Sind diese Schritte notwendig? Oder bleibt aus finanziellen Gründen gar nichts anderes übrig?

Alle zum Mitreden eingeladen

Moderator David Breznik vom ORF Vorarlberg holt die unterschiedlichen Meinungen zur Spitalsreform ein. Diskutiert wird unter anderem mit Hebamme Veronika Täubl, dem Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann und Burkhard Walla, Präsident der Ärztekammer für Vorarlberg.

Live in den Medien des ORF Vorarlberg

Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich 19.00 Uhr, ORF 2 V) meldet sich am 3. Dezember direkt aus Bludenz mit einem Live-Bericht. ORF Radio Vorarlberg überträgt die gesamte Diskussion live ab 19.30 Uhr. Die Sendung steht anschließend zum Nachhören auf ORF Sound bereit. Online wird die Veranstaltung live auf der Website vorarlberg.ORF.at und auf der Streamingplattform ORF ON übertragen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit ‚Ein Ort am Wort‘ haben wir ein spannendes ORF-Diskussionsangebot, das vor Ort zum Gespräch über aktuelle Themen einlädt. In Bludenz möchten wir allen Interessierten die Möglichkeit bieten, zur aktuellen Vorarlberger Spitalsreform live vor großem Publikum über all unsere Medien mitzudiskutieren.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Die Spitalsreform wird uns sicher noch viele Jahre beschäftigen. Wie jeder politisch-planerische Eingriff betrifft auch diese Reform am Ende immer Menschen – die sollen bei uns im ORF Vorarlberg in ihrem Ort zu Wort kommen.“