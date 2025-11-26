- 26.11.2025, 14:17:03
- /
- OTS0130
Lederleitner Advent- und Wohnausstellung im Schloss Walpersdorf
Advent- und Wohnausstellung im Schloss Walpersdorf
28.–30. November 2025
Fr & Sa 10–18 Uhr · So 10–17 Uhr
Wir laden Sie herzlich zur stimmungsvollen Advent- und Wohnausstellung im historischen Schloss Walpersdorf ein. In den festlich dekorierten Räumen erwarten Sie weihnachtliche Accessoires, feine Handwerkskunst und Wohnideen, die dem Schloss eine besondere adventliche Note verleihen. Entdecken Sie in unserem HOME Store Schloss Walpersdorf stilvolle Möbel, ausgewählte Wohnaccessoires sowie Nützliches für Bad und Küche. Unsere Einrichtungsberater entwickeln stimmige Raumkonzepte und beraten Sie gerne.
Genießen Sie einen inspirierenden Auftakt in die Adventzeit und lassen Sie sich im Schloss Walpersdorf von festlicher Atmosphäre und winterlichen Genüssen verzaubern.
Advent- und Wohnausstellung im Schloss Walpersdorf
Datum: 28.11.2025 - 30.11.2025,
Fr & Sa 10–18 Uhr · So 10–17 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: Schloss Walpersdorf
Schlossstraße 2
3131 Walpersdorf
Österreich
URL: https://www.lederleitner.at
Aussteller und weitere Infos
Rückfragen & Kontakt
Lederleitner GmbH
Franziska Lederleitner
Telefon: 02782/84489
E-Mail: walpersdorf@lederleitner.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF