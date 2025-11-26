Lederleitner Advent- und Wohnausstellung im Schloss Walpersdorf

Walpersdorf (OTS) -



Advent- und Wohnausstellung im Schloss Walpersdorf

28.–30. November 2025

Fr & Sa 10–18 Uhr · So 10–17 Uhr

Wir laden Sie herzlich zur stimmungsvollen Advent- und Wohnausstellung im historischen Schloss Walpersdorf ein. In den festlich dekorierten Räumen erwarten Sie weihnachtliche Accessoires, feine Handwerkskunst und Wohnideen, die dem Schloss eine besondere adventliche Note verleihen. Entdecken Sie in unserem HOME Store Schloss Walpersdorf stilvolle Möbel, ausgewählte Wohnaccessoires sowie Nützliches für Bad und Küche. Unsere Einrichtungsberater entwickeln stimmige Raumkonzepte und beraten Sie gerne.

Genießen Sie einen inspirierenden Auftakt in die Adventzeit und lassen Sie sich im Schloss Walpersdorf von festlicher Atmosphäre und winterlichen Genüssen verzaubern.

Datum: 28.11.2025 - 30.11.2025,

Art: Ausstellungen

Ort: Schloss Walpersdorf

Schlossstraße 2

3131 Walpersdorf

Österreich

URL: https://www.lederleitner.at