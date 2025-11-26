- 26.11.2025, 14:09:32
FPÖ – AVISO: Morgen Pressestatement von Christoph Steiner
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 27. November 2025, 13:00 Uhr
Pressestatement mit FPÖ-NAbg. Christoph Steiner im Vorfeld der ersten Sitzung des Ständigen Unterausschusses des Rechnungshofausschusses
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Steuergeld an parteinahe Vereine – Aufklärung darf nicht behindert werden“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn des Pressestatements möglich.
FPÖ-TV wird das Pressestatement via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach dem Pressestatement ausgesendet.
