Einladung: morgen Donnerstag bis Sonntag 9. Österreichischer Tierrechtskongress in Wien

Wann: Donnerstag, 27.11.2025, 15:30 Uhr bis Sonntag 30.11.2025, 17:30 Uhr

Wo: SkyDome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien

Eintritt: Ꞓ 72 für den gesamten Kongress, Journalist:innen mit Presseausweis kostenlos



Der SkyDome ist barrierefrei zugänglich.

Im Jahr 2002 hat der VGT das erste Mal einen großen Tierrechtskongress in Wien organisiert. Seither hat sich viel getan im Tierschutz. Internationale Kongresse gibt es einige jedes Jahr, aber keinen deutschsprachigen mit Schwerpunkt Österreich. Deshalb hat der VGT jetzt nun schon zum 9. Mal die Organisation eines Tierrechtskongresses übernommen. Die Beiträge zum Programm gehen auf die Eigeninitiative der Vortragenden zurück, die sich dafür gemeldet haben.

Hauptvorträge jeweils an den Abenden der Kongresstage sind

Christine Sonvilla, Autorin zahlreicher Bücher und TV-Dokumentationen, über Wildnis und Wildtiere,

Gabriel Paun, EU-Direktor von Animals International, über Tiertransporte,

Randal Plunkett, Besitzer eines über 300 ha großen Naturareals in Irland, über vegan rewilding,

und Nina Horaczek, Chefreporterin beim Falter, über den Rechtsruck und die damit einhergehende Bedrohung der Zivilgesellschaft und der Tierschutzbewegung.

Zusätzlich werden sowohl internationale als auch österreichische Tierschutzkampagnen thematisiert, sowie Kampagnenstrategien diskutiert und Bezüge zu anderen sozialen Bewegungen hergestellt. Rechtsanwältin Maria Windhager wird über SLAPPs referieren, Marianne Wondrak über das Clever Pig Lab, Greenpeace Geschäftsführer Alexander Egit über Zivilgesellschaft unter Druck, Geschäftsführer einer slowakischen Tierschutzorganisationen Martin Smrek über die Probleme mit der autoritären Regierung in der Slowakei und die Tierschutzombudsfrau von Wien Eva Persy über die Zukunft im Tierschutz, um nur einige Beispiele zu nennen. Wer einen geballten Überblick über die Tierschutzarbeit gewinnen will, ist auf diesem Kongress gerade richtig.

Programm und Tickets unter diesem Link: tierrechtskongress.at

