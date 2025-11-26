  • 26.11.2025, 13:37:32
  • /
  • OTS0122

Einladung: morgen Donnerstag bis Sonntag 9. Österreichischer Tierrechtskongress in Wien

Etwa 350 Teilnehmer:innen aus dem deutschsprachigen Raum werden Beiträge von 73 Vortragenden hören; dazu gibt es eine Kunstausstellung „Animal Rights Art“

Wien (OTS) - 


Wann: Donnerstag, 27.11.2025, 15:30 Uhr bis Sonntag 30.11.2025, 17:30 Uhr
Wo: SkyDome, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien
Eintritt: Ꞓ 72 für den gesamten Kongress, Journalist:innen mit Presseausweis kostenlos

Der SkyDome ist barrierefrei zugänglich.

Im Jahr 2002 hat der VGT das erste Mal einen großen Tierrechtskongress in Wien organisiert. Seither hat sich viel getan im Tierschutz. Internationale Kongresse gibt es einige jedes Jahr, aber keinen deutschsprachigen mit Schwerpunkt Österreich. Deshalb hat der VGT jetzt nun schon zum 9. Mal die Organisation eines Tierrechtskongresses übernommen. Die Beiträge zum Programm gehen auf die Eigeninitiative der Vortragenden zurück, die sich dafür gemeldet haben.

Hauptvorträge jeweils an den Abenden der Kongresstage sind

  • Christine Sonvilla, Autorin zahlreicher Bücher und TV-Dokumentationen, über Wildnis und Wildtiere,
  • Gabriel Paun, EU-Direktor von Animals International, über Tiertransporte,
  • Randal Plunkett, Besitzer eines über 300 ha großen Naturareals in Irland, über vegan rewilding,
  • und Nina Horaczek, Chefreporterin beim Falter, über den Rechtsruck und die damit einhergehende Bedrohung der Zivilgesellschaft und der Tierschutzbewegung.

Zusätzlich werden sowohl internationale als auch österreichische Tierschutzkampagnen thematisiert, sowie Kampagnenstrategien diskutiert und Bezüge zu anderen sozialen Bewegungen hergestellt. Rechtsanwältin Maria Windhager wird über SLAPPs referieren, Marianne Wondrak über das Clever Pig Lab, Greenpeace Geschäftsführer Alexander Egit über Zivilgesellschaft unter Druck, Geschäftsführer einer slowakischen Tierschutzorganisationen Martin Smrek über die Probleme mit der autoritären Regierung in der Slowakei und die Tierschutzombudsfrau von Wien Eva Persy über die Zukunft im Tierschutz, um nur einige Beispiele zu nennen. Wer einen geballten Überblick über die Tierschutzarbeit gewinnen will, ist auf diesem Kongress gerade richtig.

Programm und Tickets unter diesem Link: tierrechtskongress.at

9. Österr. Tierrechtskongress in Wien

Im Jahr 2002 hat der VGT das erste Mal einen großen Tierrechtskongress in Wien organisiert. Seither hat sich viel getan im Tierschutz. Internationale Kongresse gibt es einige jedes Jahr, aber keinen deutschsprachigen mit Schwerpunkt Österreich. Deshalb hat der VGT jetzt nun schon zum 9. Mal die Organisation eines Tierrechtskongresses übernommen.

Datum: 27.11.2025, 15:30 Uhr - 30.11.2025, 17:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: SkyDome
Schottenfeldgasse 29
1070 Wien
Österreich

URL: https://tierrechtskongress.at/2025/index.php

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
DDr. Martin Balluch
Telefon: +43(1) 929 14 98
E-Mail: medien@vgt.at
Website: https://vgt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright