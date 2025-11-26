- 26.11.2025, 13:19:32
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christian Hafenecker, Axel Kassegger und Paul Hammerl
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, dem FPÖ-Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger sowie dem stellvertretenden freiheitlichen Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20251126QlDgx5Hd/SidXSpAe
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
