Brand im LoftCube des Hotel Daniel Graz – keine Verletzten

Graz (OTS) -

Heute Vormittag, am 26.11.2025, kam es im LoftCube am Dach des Hotel Daniel Graz zu einem Brand. Zum Zeitpunkt des Brandbeginns war der LoftCube nicht belegt. Feuerwehr und Polizei waren sofort vor Ort. Es gab keine Verletzten.

Dank des vorbildlichen Handelns von Hoteldirektorin Bea Dehlinch und ihrem Team wurde die Rettungskette umgehend in Gang gesetzt: Die Gäste wurden evakuiert und im Erdgeschoss, wo zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestand, mit Frühstück versorgt. Die technischen Gegebenheiten wie Brandmeldeanlage, Rauchmelder und direkte Notrufverbindungen sowie die schnelle Zusammenarbeit aller Beteiligten funktionierten einwandfrei. Dadurch konnte der Brand rasch gelöscht und die Situation innerhalb einer Stunde vollständig unter Kontrolle gebracht werden.

Astrid und Florian Weitzer danken Bea Dehlinch und ihrem Team sowie allen Einsatzkräften für ihr professionelles und rasches Handeln.

Der LoftCube, eine in 24 Metern Höhe gelegene Hotelsuite, wurde 2014 am Dach des Hotel Daniel Graz eröffnet, das zur Florian Weitzer Holding GmbH gehört.