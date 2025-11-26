  • 26.11.2025, 13:12:32
Mandl begrüßt verstärkte Polizei-Zusammenarbeit gegen Schlepperkriminalität

Menschenhandel und Schlepperkriminalität kosten unzählige Menschenleben

Straßburg (OTS) - 

Das Europäische Parlament hat gestern, Dienstag, für eine Verstärkung der Zusammenarbeit der mitgliedsstaatlichen Polizeibehörden im Rahmen von Europol zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität gestimmt. Der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl, Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, betont: "Der Menschenhandel durch Schlepperkriminalität gehört zu den abscheulichsten Verbrechen unserer Zeit. Verbrecher haben Unsummen verdient und unzählige Menschenleben gehen auf ihre Kosten. Umso wichtiger ist es, dass wir Hindernisse für die europäische Zusammenarbeit der Polizeibehörden aus dem Weg räumen", sagt Mandl, der auch dem parlamentarischen Europol-Kontrollgremium angehört. (Schluss)

