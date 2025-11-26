FPÖ-Thau: „Grüne Fake News! Gemeinden wollten Postbus Shuttles nicht fortführen“

Bezirk Mödling (OTS) -

„Im Gemeindekurier von Biedermannsdorf (Ausgabe 10/25) wird in einem Artikel einer Gemeinderätin behauptet, dass Verkehrslandesrat Udo Landbauer die Postbus Shuttles-Förderung im Bezirk Mödling gestrichen hätte. Das ist eine haltlose Falschinformation“, stellt FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. Harald Thau klar.

Was ist passiert? Die flexible Öffi-Verkehrslösung im Bezirk Mödling läuft mit Ende November 2025 aus. Eine Weiterführung, mit einer Drittelfinanzierung des Landes NÖ, wurde zwar unter den Gemeinden diskutiert, aber schlussendlich legten sich die Gemeinden fest, das Shuttle-Service einzustellen.

„Somit wurde nie um eine Weiterführung der Förderung angesucht. Nun im Gemeindekurier solche Unwahrheiten zu verbreiten, ist peinlich. Die Grünen NÖ als Medieninhaber müssen diesen grünen Kolbenreiber umgehend reparieren“, fordert Harald Thau Grüne NÖ-Obfrau Helga Krismer-Huber auf, die Fake News richtigstellen zu lassen.