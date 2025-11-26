- 26.11.2025, 12:41:02
FPÖ – Schnedlitz: „Wir bleiben sparsam, auch wenn das dem Rechnungshof absurderweise nicht gefällt!“
Freiheitliche fordern Prüfung der horrenden Agenturausgaben von ÖVP & Co. statt absurder Nachschau wegen blauer Effizienz
Mit völligem Unverständnis reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf den Gang des Rechnungshofs zum VfGH, um eine Nachschau in der Buchhaltung der FPÖ-Bundespartei durchzusetzen, weil diese im EU-Wahlkampf zu sparsam gewirtschaftet habe. „Das ist die Welt auf den Kopf gestellt: Wer sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig arbeitet, hat Sanktionen zu befürchten, während die Geldvernichter unbehelligt bleiben. Normalerweise rückt der Rechnungshof aus, um Verschwendung aufzudecken, nicht um Sparsamkeit und Effizienz zu sanktionieren“, so Schnedlitz.
