  • 26.11.2025, 12:41:02
  • /
  • OTS0103

FPÖ – Schnedlitz: „Wir bleiben sparsam, auch wenn das dem Rechnungshof absurderweise nicht gefällt!“

Freiheitliche fordern Prüfung der horrenden Agenturausgaben von ÖVP & Co. statt absurder Nachschau wegen blauer Effizienz

Wien (OTS) - 

Mit völligem Unverständnis reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf den Gang des Rechnungshofs zum VfGH, um eine Nachschau in der Buchhaltung der FPÖ-Bundespartei durchzusetzen, weil diese im EU-Wahlkampf zu sparsam gewirtschaftet habe. „Das ist die Welt auf den Kopf gestellt: Wer sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig arbeitet, hat Sanktionen zu befürchten, während die Geldvernichter unbehelligt bleiben. Normalerweise rückt der Rechnungshof aus, um Verschwendung aufzudecken, nicht um Sparsamkeit und Effizienz zu sanktionieren“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright