  • 26.11.2025, 12:36:32
  • /
  • OTS0102

Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen - SPÖ-Manninger: Feministischer Schulterschluss für die Sicherheit von Frauen

Nationaler Aktionsplan gegen Gewalt umfasst eine Vielzahl konkreter Maßnahmen in allen Bereichen und liefert einen klaren Zeitplan zur Umsetzung

Wien (OTS) - 

„Um Gewalt zu verhindern, brauchen wir eine gute Gesamtstrategie. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner hat gemeinsam mit der gesamten Bundesregierung und Expert*innen den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen ausgearbeitet. In jedem einzelnen Bereich haben die Ressortverantwortlichen in enger Kooperation konkrete Maßnahmen entwickelt und werden Lücken in ihrem Bereich schließen“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. ****

„Die Bundesregierung setzt Gewaltschutz an oberste Stelle. Der Nationale Aktionsplan definiert eine Vielzahl konkreter Maßnahmen in allen Bereichen und liefert einen klaren Zeitplan zur Umsetzung“, so Manninger.

Die SPÖ-Frauen pochen auf eine Modernisierung des Sexualstrafrechts in Richtung „Nur Ja heißt Ja“. Bis zum zweiten Quartal im Jahr 2026 wird die Bundesregierung hier ein Gesamtpaket zur Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts präsentieren. „Nicht die Opfer von Gewalt sollen sich rechtfertigen, sondern die Täter. Hier brauchen wir unbedingt einen Paradigmenwechsel“, so die SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin.

„Wir müssen Gewalt an der Wurzel packen. Gewalt beginnt nicht erst bei Schlägen und Handgreiflichkeiten. Sie beginnt bei männlicher Bevormundung und Unterdrückung. Wir brauchen einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel“, so Manninger. „Der beste Schutz vor Gewalt ist Gleichstellung. Hier müssen alle Bereiche zusammenarbeiten. Daher ist dieser feministische Schulterschluss, zu dem sich die Bundesregierung bekennt, so wichtig!“, so Manninger. (Schluss) bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
