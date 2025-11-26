3. Piste: Sicherstellen, dass Bedarf gedeckt ist – im Bedarfsfall rasch bauen

Wien (OTS) -

„Günther Ofner und Julian Jäger führen den Vienna Airport kompetent und zuverlässig. Dass sie den Dialog zur dritten Piste so offen führen, rechnet ihnen die Branche extrem hoch an“, erklärt Alexander Ipp, Vizepräsident und Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung in Wien und selbst Hotelier in der Bundeshauptstadt: „Die präsentierten Zahlen und Szenarien lassen uns zuversichtlich auf die Entwicklung der Passagier- und Gästezahlen blicken. Wenn der Flughafen die dynamische Nachfrage mit dem aktuellen Bestand decken kann, wird und muss er im Moment von aufwändigen Verfahren und Großinvestitionen Abstand nehmen.“

Jetzt vorausschauend handeln: Verfahren kürzen, Kofinanzierung durch den Bund

Wichtig sei, die Nachfrageentwicklung laufend und vorausschauend zu monitoren, damit die dritte Piste rechtzeitig gebaut werden kann, wenn es nötig ist: „Wir werden die dritte Piste noch erleben“, ist Ipp überzeugt und appelliert an die Bundesregierung: „Die Verfahren im Vorfeld müssen radikal verkürzt werden, außerdem muss sich der Bund auch finanziell einbringen: Denn wenn Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie Tunnel und Brücken kofinanziert werden, muss der Bund auch bei dieser überregional relevanten Infrastruktur für die gesamte Wirtschaft Mittel einbringen.“