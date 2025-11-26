  • 26.11.2025, 12:32:32
  • /
  • OTS0099

3. Piste: Sicherstellen, dass Bedarf gedeckt ist – im Bedarfsfall rasch bauen

Die Prognosen des Vienna Airport machen zuversichtlich. Sollte die dritte Piste doch nötig sein, muss sie aber rasch realisiert werden können. Das muss jetzt sichergestellt werden.

Wien (OTS) - 

„Günther Ofner und Julian Jäger führen den Vienna Airport kompetent und zuverlässig. Dass sie den Dialog zur dritten Piste so offen führen, rechnet ihnen die Branche extrem hoch an“, erklärt Alexander Ipp, Vizepräsident und Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung in Wien und selbst Hotelier in der Bundeshauptstadt: „Die präsentierten Zahlen und Szenarien lassen uns zuversichtlich auf die Entwicklung der Passagier- und Gästezahlen blicken. Wenn der Flughafen die dynamische Nachfrage mit dem aktuellen Bestand decken kann, wird und muss er im Moment von aufwändigen Verfahren und Großinvestitionen Abstand nehmen.“

Jetzt vorausschauend handeln: Verfahren kürzen, Kofinanzierung durch den Bund

Wichtig sei, die Nachfrageentwicklung laufend und vorausschauend zu monitoren, damit die dritte Piste rechtzeitig gebaut werden kann, wenn es nötig ist: „Wir werden die dritte Piste noch erleben“, ist Ipp überzeugt und appelliert an die Bundesregierung: „Die Verfahren im Vorfeld müssen radikal verkürzt werden, außerdem muss sich der Bund auch finanziell einbringen: Denn wenn Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie Tunnel und Brücken kofinanziert werden, muss der Bund auch bei dieser überregional relevanten Infrastruktur für die gesamte Wirtschaft Mittel einbringen.“

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Martin Stanits
Leiter Public Affairs & Public Relations
Telefon: +43 664 5160831
E-Mail: martin.stanits@oehv.at
Website: https://www.oehv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T15

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright