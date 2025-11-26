„Level up“ beim vorweihnachtlichen APA-Tech Game-together

Wien (OTS) -

Zum ersten „Game-together“ lud APA-Tech am 25. November mehr als 50 Gäste ins Wiener Gaming Museum, um gemeinsam in die spannende Geschichte der Computer- und Arcade-Spiele einzutauchen. Das in einem historischen Luftschutzbunker gelegene Museum öffnete exklusiv für APA-Tech seine Türen und präsentierte über 1.000 Originalexponate, darunter Retro-Computer, klassische Heimkonsolen und Arcade-Automaten.

In seinen Eröffnungsworten ermunterte Gastgeber und APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky die zahlreichen Gaming-Enthusiast:innen: „Technologie ist nie reiner Selbstzweck, sondern weiß uns auch zu begeistern – besonders, wenn die Technik unseren Spieltrieb weckt. In diesem Sinne: Viel Spaß und auf zu neuen Levels!“ Anschließend stellten die Anwesenden gemeinsam ihre Geschicklichkeit und Strategie mit Super Mario, Sonic, Pac Man und Co. auf die Probe.

Zum Abschluss klang der Abend mit Panoramablick in der Rooftop Bar Mariatrink des Hotels Jaz in the City aus. Mit kulinarischen Höhepunkten genossen die Gäste bei einem „Gamers Dinner“ den nächtlichen Ausblick über Wien und tauschten sich über innovative Technologien sowie technische Spiel-Nostalgien aus.

