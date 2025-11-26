- 26.11.2025, 11:40:02
- /
- OTS0086
Greenpeace zu Absage der dritten Piste: Erfolg für den Klimaschutz
Umweltschutzorganisation fordert auch Stopp weiterer fossiler Großprojekte wie der Lobau-Autobahn
Greenpeace begrüßt die Entscheidung der Flughafen AG, den Bau der dritten Piste am Flughafen Wien endgültig abzusagen. Für die Umweltschutzorganisation stand das Projekt im klaren Widerspruch zu Österreichs Klimazielen und hätte über 200 Hektar wertvolles Ackerland dauerhaft versiegelt. Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, auch andere fossile Megaprojekte wie die Lobau-Autobahn zu stoppen.
Marc Dengler, Klima- und Energieexperte bei Greenpeace in Österreich: „Die Absage der dritten Piste ist ein wichtiger Erfolg für den Klimaschutz in Österreich. Ein längst aus der Zeit gefallenes fossiles Megaprojekt wurde nun endgültig gekippt. Statt Milliarden in klimaschädliche Infrastruktur zu investieren, muss nachhaltige Mobilität attraktiver gemacht werden. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung auch andere fossile Megaprojekte wie die Lobau-Autobahn absagt.”
