Florian Silbereisen begrüßt zum „Adventsfest der 100.000 Lichter“ am 29. November um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Feierlicher Start in die Adventzeit: Florian Silbereisen präsentiert am Samstag, dem 29. November 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON live aus Suhl die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Der Showmaster zündet beim traditionellen „Adventsfest der 100.000 Lichter“ gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advent- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnert.

Zahlreiche prominente Gäste wie Andrea Berg, Wincent Weiss, Simone Thomalla, Howard Carpendale, Unheilig, Ella Endlich, Andy Borg, No Angels, Lang Lang, Stefanie Hertel, Ross Antony, Simone Sommerland, Semino Rossi, Vanessa Mai, Thomas Anders, die „Eiskönigin“, Helmut Lotti, DJ Ötzi mit seiner Tochter Lisa-Marie, das Nürnberger Christkind und viele weitere Stars feiern mit.