Österreichs junge Weinszene denkt „rot weiß rosé“: mutig, bewusst und alles außer fad.

Wien (OTS) -

Österreich steht für Wein mit Charakter: handwerklich, regional, echt. Doch die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) hat gemerkt: Wenn Wein auch für die junge Generation relevant bleiben soll, braucht es frische Perspektiven, neue Formate und eine Sprache, die Spaß macht. Die Brand rot weiss rosé (RWR) ist genau das: ein Ort für Austausch, Erlebnis und Entdeckungen. Hier trifft Tradition auf Coolness, hier wird der österreichische Wein auf Augenhöhe erzählt: unverkopft, nahbar, neugierig. Mit dem Auftakt-Event “RWR: The Launch Experience” hat rot weiss rosé gezeigt, wie neu gedachter Weingenuss aussehen kann: überraschend, kreativ und alles andere als langweilig.

Was die junge Wein-Generation wirklich bewegt

Bis vor Kurzem gab es kaum belastbare Daten darüber, wie Millennials und Gen Z in Österreich wirklich zu Wein stehen. Deshalb hat die ÖWM im Herbst 2024 mehr als 700 junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren befragt, mit folgenden Insights: 84 % trinken generell Alkohol, zwei Drittel (67 %) gönnen sich zumindest ab und zu ein Glas Wein, lieber als Bier (56 %) oder Cocktails (53 %). Auch wenn sie etwas seltener zum Glas greifen als vorhergehende Generationen, ist Wein bei Millennials und der Gen Z die klare Nummer eins.

Warum Wein für sie attraktiv ist? Geschmack, Geselligkeit und Relax-Vibes stehen ganz oben. Was fehlt? Zugängliche Gelegenheiten zum Genießen und ein bisschen mehr Wissen rund ums Thema. Genau hier setzt die ÖWM mit der neuen Brand RWR an, die sich an Österreicher*innen zwischen 20 und 35 Jahren richtet: mit Formaten, die Wissen niederschwellig vermitteln, Begegnung ermöglichen und Wein als inspirierenden Moment neu erlebbar machen – nicht als elitäres Fachgebiet.

We reverse the rules – der Mut zur Veränderung

RWR ist mehr als Wein. Es ist Haltung, Kultur, Community. Wein wird hier nicht als Statussymbol verstanden, sondern als verbindendes Element von Lifestyle, Genuss und Regionalität in einem Glas. Unter dem Motto „Alles außer fad“ holt rot weiss rosé Wein aus der Komfortzone: weg vom Fachjargon, rein in den Alltag. Access statt Hürden, Curiosity statt Nische: beim Rooftop-Drink, beim Picknick im Park oder beim entspannten Abend mit Freund*innen.

„Wir wollen Wein nicht neu erfinden, aber neu erlebbar machen“, so Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing GmbH. Die Antwort auf die Frage, wie man ein traditionsreiches Produkt für ein jüngeres Publikum erzählt? “Ohne Fachjargon, ohne Schwellenangst, aber mit echter Freude an der Entdeckung.“

Tradition trifft Neugier – und bleibt trotzdem cool

rot weiss rosé zeigt, dass Österreich beides kann: verwurzelt und visionär. Das Projekt ist schnell, mutig und innovativ und damit ein Beispiel dafür, wie Tradition und Zeitgeist Hand in Hand gehen können. Das Ergebnis? Eine neue Kultur des Entdeckens, die Wein als Plattform für Austausch, Kreativität und Lebensfreude versteht. Nicht exklusiv, sondern inklusiv. Nicht altmodisch, sondern on point.

RWR ist eine Einladung, österreichischen Wein wieder neu zu entdecken. Ob durch Events, Kooperationen, kreative Tastings oder digitalen Content: rot weiss rosé schafft Räume, in denen Wein neu erlebt wird. Und zeigt, wo Wein erlebt werden kann: Auf der RWR Website werden alle Events, die den österreichischen Wein auf eine neue, frische Art präsentieren, zusammengefasst. Hier geht’s um Flavor und Feeling, um Menschen und Momente. Um Wein, der verbindet und inspiriert.

„Österreich steht für Wein, der Wurzeln hat, aber auch für Offenheit und Neugier“, so Chris Yorke weiter. „Mit RWR wollen wir diese Balance spürbar machen. Wir zeigen, dass Wissen nicht belehrend sein muss, und dass Begeisterung oft mit dem ersten Weinerlebnis beginnt.“

RWR startete durch: THE LAUNCH EXPERIENCE

Mit dem Launch-Event „RWR: THE LAUNCH EXPERIENCE“ feierte rot weiss rosé den Auftakt neuen Weingenusses: Alle Gäste zogen beim Einlass eine Sitzplatznummer und wurden in einer von acht verschiedenen Themenwelten platziert. Zwischen #Festival bis #Winterzauber bekamen sie ein 5-Gänge Reverse-Dinner serviert, welches von den Weinen der anwesenden österreichischen Weinköniginnen begleitet wurde. Angefangen beim Dessert, bis hin zur Vorspeise, begeisterte der Caterer Tschak mit traditionell-österreichischen Kreationen mit einem Twist, zu denen Wein in rot, weiss und rosé ausgeschenkt wurde.

Zwischen den Gängen sorgten spannende Aktionen dafür, dass Wein als lebendiges, vielseitiges Kulturgut, das verbindet, positioniert wurde. Kein Fachvokabular, kein „richtig“ oder „falsch“, sondern das Gefühl, dass Wein ein gemeinsames Erlebnis ist. Mit Cake Art von Stolzes, Tarot von Lori Haberkorn und DJ Tunes von Laura Sierra ging es ins Big Finish des Abends.

Mehr Informationen zu RWR sind online unter www.rotweissrose.wine und auf Instagram unter @rotweissrose.wine zu finden.

Über rot weiss rosé

rot weiss rosé (RWR) ist die neue Brand der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) und hat es sich zum Ziel gesetzt, Konsument*innen zwischen 20 und 35 Jahren österreichischen Wein mit niederschwelligen Wein-Experiences, Events und unkomplizierter Kommunikation auf moderne, zugängliche und erlebnisorientierte Weise zu präsentieren. Damit steht RWR für Wein, der verbindet: regional, handwerklich, genussvoll – und alles außer fad.