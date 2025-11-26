  • 26.11.2025, 11:22:33
  • /
  • OTS0077

Götze/Grüne zu dritter Piste: Ökologische und ökonomische Vernunft haben sich durchgesetzt

Dank an Anrainer:innen, Umweltschützer:innen, Landwirt:innen und viele mehr

Wien (OTS) - 

„Am Ende hat sich am Wiener Flughafen doch noch die ökologische und ökonomische Vernunft durchgesetzt“, freut sich Elisabeth Götze, Sprecherin für Mobilität und Wirtschaft der Grünen, über die gestern erfolgte Absage der dritten Piste.

In diesem Zusammenhang betont sie, wie wichtig der Protest der Zivilgesellschaft war: „Danke allen, die über viele viele Jahre trotz des massiven Drucks von Fluglobby und Retro-Politik beherzt mit uns Grünen gegen dieses fossile Mammutprojekt gekämpft haben! Anrainer:innen, Umweltschützer:innen, Landwirt:innen und viele mehr – das ist unser gemeinsamer Erfolg“, sagt Götze.

Für die Grüne ist die Absage auch nicht das Ende der Debatte um den Flugverkehr in Wien: „Von besserem Lärmschutz für die geplagten Anrainer:innen über eine konsequente Nachtruhe bis zu einem Ende für die ungerechtfertigten Steuerprivilegien für die Luftfahrt haben wir hier noch einige Kämpfe auszutragen“, kündigt Elisabeth Götze an.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright