Götze/Grüne zu dritter Piste: Ökologische und ökonomische Vernunft haben sich durchgesetzt

Wien (OTS) -

„Am Ende hat sich am Wiener Flughafen doch noch die ökologische und ökonomische Vernunft durchgesetzt“, freut sich Elisabeth Götze, Sprecherin für Mobilität und Wirtschaft der Grünen, über die gestern erfolgte Absage der dritten Piste.

In diesem Zusammenhang betont sie, wie wichtig der Protest der Zivilgesellschaft war: „Danke allen, die über viele viele Jahre trotz des massiven Drucks von Fluglobby und Retro-Politik beherzt mit uns Grünen gegen dieses fossile Mammutprojekt gekämpft haben! Anrainer:innen, Umweltschützer:innen, Landwirt:innen und viele mehr – das ist unser gemeinsamer Erfolg“, sagt Götze.

Für die Grüne ist die Absage auch nicht das Ende der Debatte um den Flugverkehr in Wien: „Von besserem Lärmschutz für die geplagten Anrainer:innen über eine konsequente Nachtruhe bis zu einem Ende für die ungerechtfertigten Steuerprivilegien für die Luftfahrt haben wir hier noch einige Kämpfe auszutragen“, kündigt Elisabeth Götze an.