„Was gibt es Neues?“ begeht den Tag des Streichholzes

Michael Niavarani, Eva Marold, David Scheid, Jenny Frankl und Florian Scheuba rätseln bei Oliver Baier – am 28. November in ORF 1 und vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Adventzeit steht vor der Tür und überall werden Kerzen angezündet. Was liegt da für Oliver Baier näher, als mit seinem Rateteam den Tag des Streichholzes zu begehen? Und weil es vor Weihnachten nicht nur Kerzen, sondern auch Kekse braucht, müssen sich Michael Niavarani, Eva Marold, David Scheid, Jenny Frankl und Florian Scheuba gleich zu Beginn einer neuen „Was gibt es Neues?“-Ausgabe am Freitag, dem 28. November 2025, um 22.10 Uhr in ORF 1 und schon 24 Stunden vorher auf ORF ON die Köpfe darüber zerbrechen, was ein „Verbindungskeks“ sein könnte. Die Kulinarik kommt eventuell auch bei einer weiteren Frage nicht zu kurz – oder warum sonst würde sich die Stadt Warschau acht Venusmuscheln halten? Schauspieler Christian Dolezal legt ganz zum Schluss noch eins drauf und möchte wissen, wie es sein kann, dass justament ein Fisch für einen großen Waldbrand im kanadischen British Columbia verantwortlich sein soll.

